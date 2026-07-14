Московски канал повезао руску пријестоницу са пет мора

Аутор:АТВ редакција
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Московски канал дуг 128 километара, који пријестоницу Русије спаја са пет мора, пуштен је у рад 15. јула 1937. године.
Захваљујући овом каналу, Москва има приступ Бијелом мору, Балтичком мору, Каспијском мору, Азовском мору и Црном мору.
Из овог разлога се Москву назива и "луком пет мора".
Канал који спаја ријеку Москву са главном превозном артеријом европског дијела Русије - ријеком Волгом.
Налази се у Московској области и Тверској области, сјеверно од Москве.
Градитељи овог канал били су гулашки затвореници за вријеме власти Јосифа Висарионовича Стаљина.
Почиње узводно од бране Иванковске водоспреме код града Дубне и спаја се са ријеком Москвом на 191. километру од њеног естуарија у Тушину, преноси Срна
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