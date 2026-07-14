Заборавите на чекање у реду: Ево како да електронски закажете термин у ЦИПС-у

Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је раније да је од 29. јуна на платформи е-сервиси МУП-а Републике Српске, поред електронског заказивања термина за подношење захтјева за издавање и преузимање путне исправе доступно и заказивање термина за:

предају и преузимање личне карте,

пријаву пребивалишта/боравишта и промјену адресе стана,

предају и преузимање возачке дозволе и

продужење важења регистрације возила.

У љетним мјесецима повећан број странака

Начелник Одјељења за правне и кадровске послове ПУ Бањалука Драгана Перишић рекла је за РТРС да је и ове године у љетним мјесецима повећан број странака на шалтерима.

- Разлог су већи број грађана из дијаспоре, екскурзије, као и грађани који продужавају важење својих докумената- навела је она.

Подсјетила је да је МУП Српске почео прошле године да примјењује електронски сервис.

- Прво је било само за путне исправе. Од 29. јуна услуга је проширена и на устале услуге - лична карта, пријава пребивалиштва, возачке дозволе, регистрација моторних возила. Интересовање за електронско заказивање је велико - истакла је Перишић.

Како се може заказати термин

Термини за нове услуге могу се заказати путем званичне платформе е-серивиси МУП-а Републике Српске, а за коришћење услуга грађани треба да:

посјете званичну страницу Министарства унутрашњих послова Републике Српске,

да дају основне податке за идентификацију, а систем ће даље омогућити избор жељеног датума и времена.

Да би грађани могли заказати термин потребно је да се изврши регистрација тј. да се креира налог на порталу еУслуге МУП-а Републике Српске, а након попуњавања података на е–маил се добија шифра или токен за потврду власништва адресе електронске поште, а уносом шифре или токена завршава се процес регистрације, након чега се могу користити електронске услуге.

Такође, поред личног личног термина заказивања који траје 10 минута, постоји могућност заказивања породичног термина за пријаву пребивалишта/боравишта или промјену адресе стана и исти трају 30 минута (за највише 5 лица, дјеца, супружници или др. лица).

Ове услуге могу да користе становници: