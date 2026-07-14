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Полиција истражује смрт фудбалера Јужне Африке

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 11:43

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Џејден Адамс (8) из екипе Мамелоди Сандаунс контролише лопту током фудбалске утакмице Групе Ф Свјетског клупског првенства против Улсан ХД-а, 18. јуна 2025. године у Орланду, на Флориди.
Фото: Tanjug/AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Јужноафричка полиција саопштила је да истражује смрт фудбалског репрезентативца те земље и учесника Свјетског првенства Џејдена Адамса.

Његово тијело пронађено је прошлог викенда на једном имању у Кејптауну, а овај 25-годишњи фудбалер преминуо је двије недјеље након што је помогао Јужној Африци да се први пут у историји пласира у нокаут фазу Свјетског првенства.

Власти нису објавиле узрок смрти

"Централна полиција Кејптауна покренула је истрагу након што је у суботу пронађено тијело 25-годишњег мушкарца. Околности у вези са овим инцидентом су под истрагом", наводи се у саопштењу полиције.

Полиција је навела да је тијело пронађено у суботу око 11.00, али није изнијела више детаља.

Адамсов отац, Хуанито Адамс, изјавио је у недјељу за јужноафричку телевизијску станицу еНЦА да породица чека резултате обдукције и да још није направила планове за сахрану.

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Министар спорта Јужне Африке Гејтон Мекензи рекао је да је Адамс одиграо утакмицу групне фазе против Чешке само неколико сати након што је сазнао да му је преминула бака.

Он је позвао јавност и медије да "покажу уздржаност и саосјећање" и да не спекулишу о узроку Адамсове смрти док надлежни органи спроводе истрагу.

Адамс је играо на све три утакмице Јужне Африке у групној фази Свјетског првенства, док је у поразу од Канаде у у шеснаестини финала 28. јуна остао на клупи.

На четвртфиналним утакмицама Свјетског првенства између Енглеске и Норвешке, односно Аргентине и Швајцарске, одржан је минут ћутања и одата је почаст Адамсу.

(б92)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

фудбалер

Јужноафричка Република

Џејден Адамс

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