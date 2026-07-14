Циркус какав Мундијал не памти! Фудбалска репрезентација на Свјетско првенство повела гинеколога

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неуспјешан наступ Сенегала на Свјетском првенству у Сјеверној Америци отворио је бројна питања, а једно од највећих односи се на медицински тим репрезентације.
Предсједник Фудбалског савеза Сенегала Абдулаје Фал изјавио је на конференцији за медије да љекар репрезентације није имао одговарајућу специјализацију за рад са националним тимом током Мундијала.
– Љекар је по основној специјализацији гинеколог. То смо открили касно, а међу играчима се појавила забринутост због нивоа медицинске подршке коју имају – рекао је Фал.
Према његовим ријечима, репрезентативци нису имали довољно повјерења у љекара, па је Савез био приморан да ангажује додатне стручњаке како би умирио екипу.
– На основу информација које сам добио, играчи нису били довољно увјерени да имају одговарајућу медицинску подршку. Морали смо да обезбиједимо додатне стручњаке како би се осјећали сигурније, јер је здравље изнад свега – истакао је предсједник Савеза.
Међутим, Удружење спортске медицине Сенегала одбацило је ове тврдње, назвавши их неоснованим и клеветничким.
У саопштењу се наводи да тимски љекар Абдераман Федиоре посједује специјалистичку диплому из спортске медицине и спортске биологије, стечену на Медицинском факултету Универзитета Шеик Анта Диоп. Такође се подсјећа да је од 2017. године љекар репрезентације Сенегала, са којом је учествовао на три свјетска првенства и пет издања Афричког купа нација, као и да је раније руководио Одјељењем за физиотерапију у болници Фан.
Подсјетимо, Фудбалски савез Сенегала у суботу је смијенио селектора Папеа Тијава, уз образложење да су резултати на Свјетском првенству били испод очекивања.
Сенегал је на Мундијал стигао са великим амбицијама након што је у јануару освојио Афрички куп нација побједом над Мароком у финалу. Ипак, турнир је завршио разочаравајуће – поражен је у прва два меча групне фазе од Француске и Норвешке, а потом је у нокаут фази испустио предност од 2:0 против Белгије у завршници регуларног дијела утакмице и на крају изгубио са 3:2 послије продужетака.
(Новости)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
18
15
15
15
14
15
13
15
06
Тренутно на програму