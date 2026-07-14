Бивши фудбалер Бундеслиге у коми: Хрвату се бори за живот послије тешке операције

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи фудбалер Бундеслиге Крешо Ковачец налази се у критичном стању и бори се за живот након озбиљних здравствених проблема.
Хрват из Крапине доживио је изненадну руптуру аорте, због чега је хитно оперисан. Током дванаесточасовне операције замијењен му је и срчани залистак, али су се касније појавиле компликације које су захтијевале нову хитну интервенцију.
Бивши нападач је потом претрпио тежак мождани удар и крварење у мозгу, након чега је пао у кому. Његово стање и даље је веома озбиљно, преноси њемачки "Билд".
Његов дугогодишњи пријатељ покренуо је хуманитарну акцију за помоћ породици уз сагласност најближих.
- Понекад се живот промјени у року од неколико сати - овако почиње апел за прикупљање средстава на платформи GoFundMe за бившег фудбалера.
Ковачец је током каријере играо у Њемачкој и оставио дубок траг у неколико клубова. За Хановер 96 постигао је 40 голова на 72 утакмице, док је за Ханзу из Ростока у Бундеслиги одиграо 28 мечева.
Рођен је 1969. године у Крапини, а током каријере наступао је и за Бохум, Теннис Борусију Берлин, Аугсбург и Елверсберг, преноси Телеграф.
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