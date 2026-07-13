Градоначелник Бањалуке истрајан: Наплата паркинга и даље незаконита

Аутор:Инес Ђанковић
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Истрајан је градоначелник Бањалуке у намјери да наплаћује паркинг у граду. Једина разлика у односу на претходне двије незаконите одлуке је та што ова одлука нема рок важења.
Након доношења најновије одлуке Министарству управе и локалне самоуправе поднесен је захтјев за оцјену законитости наведене одлуке.
Како је АТВ-у потврђено, министарство тренутно проводи поступак разматрања њене законитости.
"Претходну одлуку, која је била предмет поступања Министарства, градоначелник није поништио у складу са захтјевом Министарства у остављеном року. У међувремену, та одлука је престала да важи истеком рока на који је била донесена. Након престанка њеног важења, градоначелник је о тој чињеници обавијестио Министарство, а потом донио нову одлуку којом је уредио исту материју. У зависности од резултата проведеног поступка, по поднесеном захтјеву, Министарство ће, у складу са Законом о локалној самоуправи, предузети једну од законом прописаних мјера", саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске.
Из градске управе тврдили да ће одлуку на објаву упутити у сва три Службена гласника и Бањалуке и Републике Српске и БиХ. Међутим, у службеном гласнику Бањалуке, као и до сада, одлука није објављена, јер, како нам је речено, није донесена на законит начин.
Из Службеног гласника РС АТВ-у је потврђено да најновију одлуку од градских власти нису ни добили. Али се зато наставља пракса објаве у Службеном гласнику БиХ.
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"Послове управљања јавним паркиралиштима обавља Град Бања Лука непосредно или путем правног лица коме су ти послови повјерени у складу са законом и актима града. Корисници јавних паркиралишта дужни су плаћати накнаду за коришћење паркинг мјеста према систему наплате који се примјењује на подручју Града Бања Лука", објављено је у Службеном гласнику БиХ.
Трећи пут градоначелник сам проглашава начин на који ће се у Бањалуци наплаћивати паркинг, каже Љубо Нинковић. Наставио је,каже, да крши законе и узурпира права Скупштине града. Нинковић најављује да ће искористити сва права како би се томе стало у крај.
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"Свјесно обмањују јавност и покушавају на све начине, злоупотребљавајући медије да затраже од грађана Бањалуке, да их препадну да наставе са наплатом тога. Дакле немају никакво право и грађанима кажем да не требају плаћати паркинг јер све ово што је градоначелник урадио је тотално незаконито. Он већ из године у годину завлачи руку у џеп грађанима Бањалуке и незаконито наплаћује паркинг. Оно што је још поражавајуће је да ми не знамо гдје троши тај новац", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
У случају Бањалуке, правног лица које наплаћује паркинг нема. Што је јасно рекао и Уставни суд РС који је наплату паркинга у Бањалуци прогласио неуставном у септембру 2024. године. И министарство управе и локалне самоуправе РС потврдило је да је градоначелник кршио закон.
Што, чини се, градоначелника није ни дотакло. Сада се чека министарство да, након проведеног поступка, утврди да ли ће предузети једну од законом прописаних мјера.
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