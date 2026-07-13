Опасност из замрзивача: У Бањалуци забрањен промет шест неисправних сладоледа

Аутор:АТВ редакција
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Градска инспекција за храну је у оквиру сезонских активности у jуну извршила узорковање и контролу здравствене исправности сладоледа у промету у 13 објеката на територији града Бање Луке, у сарадњи са Институтом за јавно здравство Републике Српске и Ветеринарским институтом Републике Српске „Др Васо Бутозан“.
Како су навели из ресорног одјељења, у појединим објектима је на захтјев странака вршена само анализа, док је у неким објектима вршена и анализа и суперанализа.
У објектима у којим је вршена и анализа и суперанализа, анализу је радио ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, док је суперанализу радио ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
Од 13 узетих узорака седам је било исправно, док шест узорака није било здравствено безбједно за конзумирање.
Инспектори су издали укупно девет прекршајних налога укупног износа 9.900 КМ субјектима који су прометовали здравствено небезбједне сладоледе.
-Инспектори су забранили даљи промет здравствено небезбједних сладоледа у објектима у којима су исти прометовани и наложили мјере које се односе на чишћење и дезинфекцију просторија, уређаја и опреме, те поновно узорковање сладоледа до добијања исправног налаза. Тек након добијања исправног налаза сладоледа, субјекти могу поново да врше промет испитиваног сладоледа – закључили су из Одјељења.
Из Одјељења за инспекцијске послове наводе да су Законом о храни Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 19/17) предвиђене казне за промет здравствено небезбједних намирница за предузетнике у износу од 1.000 КМ, за правна лица у износу од 2.000КМ а за одговорно лице у правном лицу 300KM.
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