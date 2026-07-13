Земљотрес јачине 6,5 степени погодио Нову Гвинеју

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 6,5 степени по Рихтеровој скали догодио се у Папуи Новој Гвинеји, саопштено је из Америчког института за геолошка истраживања.
У саопштењу се наводи да је епицентар потреса био у области Лоренгау, на дубини од 47,8 километара, преноси Срна.
За сада нема података о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.
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