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Земљотрес јачине 6,5 степени погодио Нову Гвинеју

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:33

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Земљотрес јачине 6,5 степени погодио Нову Гвинеју
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 6,5 степени по Рихтеровој скали догодио се у Папуи Новој Гвинеји, саопштено је из Америчког института за геолошка истраживања.

У саопштењу се наводи да је епицентар потреса био у области Лоренгау, на дубини од 47,8 километара, преноси Срна.

За сада нема података о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.

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Тагови :

Земљотрес

Папуа Нова Гвинеја

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