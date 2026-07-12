Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на 4.333

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Националне скупштине и начелник штаба привремених кампова Хорхе Родригез саопштио је да је број страдалих у земљотресима који су погодили Венецуелу 24. јуна порастао на 4.333, а повријеђено је 16.740 људи.
Хорхе Родригез је навео да међу страдалима још није идентификовано 315 особа, док је из рушевина спасено 6.462 људи, а око 17.000 становника остало је без домова. Родригез је истакао да се операције потраге и спасавања настављају.
„Док год има живота, има и наде. И даље имамо једно или два мјеста гдје ситуација остаје неизвјесна, гдје активно трагамо за преживјелима“, рекао је он на посљедњој конференцији за новинаре.
Родригез је најавио да ће вршилац дужности предсједнице Венецуеле Делси Родригез додијелити наредне седмице првих 200 станова угроженим породицама. Према званичним подацима, оштећено је 856 објеката, од којих је 190 потпуно срушено или је претрпјело озбиљна конструктивна оштећења.
Власти процјењују да је потребно око 25.000 стамбених јединица. Идентификовано је око 40 локација укупне површине око 584.000 квадратних метара за изградњу нових насеља у областима Осма и Чуспа. Као дио дневног извјештаја, Родригез је навео да је 86.794 породица добило помоћ и да је дистрибуирано 9.766 тона хране и 16.617.508 литара воде.
Поред тога, предсједник венецуеланског парламента навео је да су постављена 94 привремена кампа за помоћ становништву погођеном земљотресима, који су изазвали 1.202 накнадна потреса. Такође је напоменуо да је медицинска помоћ пружена за 31.193 пацијента, преноси РТС
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