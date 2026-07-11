Трамп: Одлично сам прошао љекарски и когнитивни преглед

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да је завршио редовни љекарски преглед у Војном медицинском центру „Волтер Рид“ и да је без грешке положио когнитивни тест који је, како је навео, сам затражио.
– Управо сам завршио савршен љекарски преглед у „Волтер Риду“. То радим сваких шест мјесеци, а затражио сам и нови когнитивни тест. Једини сам предсједник који је то урадио три пута и сваки пут сам га положио са одличним резултатом – тачно сам одговорио на свако питање – написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Он је у истој објави оштро критиковао новинарку Њујорк тајмса Меги Хаберман, назвавши њену нову књигу о њему „лажном“ и позвао јавност да је не купује.
Трамп је навео да је Хаберман „десет година погрешно извјештавала“ о њему и оптужио је да је 90 одсто њене књиге „Промјена режима: Унутар империјалног предсједништва Доналда Трампа“, објављене ове године, засновано на, како је навео, „лажним вијестима“.
Додао је да ће она, према његовим ријечима, „платити цијену“ када се пред судом нађе вишемилијардска тужба против Њујорк тајмса.
Трамп је истакао да нема ништа против негативних текстова уколико су тачни, али да се противи ономе што назива лажним извјештавањем.
Говорећи о свом предсједничком мандату, навео је да је циљ таквог извјештавања био да изгуби изборе, али је додао да, како је рекао, чињеница да се налази у Овалном кабинету показује да то није успјело.
Амерички предсједник критиковао је и новинара Џонатана Свона, сарадника Меги Хаберман, тврдећи да ни он ни Хаберман не би могли да остваре добар резултат на когнитивном тесту.
– Спреман сам да се кладим да не би тачно одговорили ни на 50 одсто питања. У сваком случају, не купујте њихову књигу, то је смеће – поручио је Трамп.
Трамп је у јуну напунио 80 година.
Министарство правде САД раније је упутило судске позиве већем броју новинара листа Њујорк тајмс, захтијевајући да свједоче пред великом поротом у оквиру истраге о цурењу информација у вези са безбједносним аспектима новог предсједничког авиона Air Force One, који су Сједињеним Америчким Државама донирале власти Катара.
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