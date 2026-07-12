Logo

Преминуо Линдзи Грејем

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:53

Коментари:

1
Амерички сенатор Линдзи Грем, републиканац из Јужне Каролине, одговара на питања медија у близини изложених оштећених руских тенкова у центру Кијева, у петак, 10. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Републикански сенатор САД Линдзи Грејам из Јужне Каролине, који је изабран у Сенат 2003. године и био блиски политички савезник америчког предсЈедника Доналда Трампа, преминуо је у 71. години, потврдила је његова канцеларија.

Грејам је преминуо у суботу увече "од кратке и изненадне болести", наводи се у саопштењу које је у недјељу објавила канцеларија сенатора.

"Породица сенатора Грејама цени молитве у овом тренутку и моли за приватност током овог невјероватно тешког периода", додаје се.

Грејем је био предсједник Буџетског одбора Сената и у новембру се кандидовао за пети шестогодишњи мандат у Сенату. Био је један од најпознатијих чланова већа и кључни глас унутар странке по питањима одбране и међународних послова.

Фотографије које је прегледао НБС Њуз показују да су болничари пренијели особу на носилима из Грејемове куће до кола хитне помоћи које је чекало. На лицу мјеста били су и полицијски аутомобили и ватрогасна возила, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Линдзи Грејем

Америка

Доналд Трамп

Вашингтон

Сенатор

преминуо бивши сенатор

Коментари (1)

Више из рубрике

Шеик Хамад бин Калифа ел Тани, емир Катара, држи трофеј Свjетског првенства након што је у Цириху (Швајцарска) 2. децембра 2010. године објављено да ће Катар бити домаћин Свjетског првенства у фудбалу 2022. године.

Свијет

Бивши емир Катара умро у 74. години

4 ч

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Трећи талас напада САД на Иран, погођено 140 циљева

5 ч

0
Африка

Свијет

Суша у једној афричкој земљи уништила је усјеве: Људи умиру од глади

5 ч

0
Породица Нуњез тражи свог рођака у рушевинама зграде која се срушила у земљотресима у Ла Гуаири, у Венецуели, у четвртак, 9. јула 2026. године.

Свијет

Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на 4.333

5 ч

0

  • Најновије

13

06

Мекгрегор након пораза: Налазим се у мрачном стању, то могу једино да опишем као пакао

13

03

Ево шта значи ако на Петровдан пада киша

13

02

Централна команда извела ударе на више војних база на југу Ирана

12

51

Исписана историја Свјетског првенства, Аргентина урадила нешто што нико није

12

40

Њујорк: Погледајте покретну мултимедијалну изложбу са документованим чињеницама о страдању Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима