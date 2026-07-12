Преминуо Линдзи Грејем

Аутор:АТВ редакција
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Републикански сенатор САД Линдзи Грејам из Јужне Каролине, који је изабран у Сенат 2003. године и био блиски политички савезник америчког предсЈедника Доналда Трампа, преминуо је у 71. години, потврдила је његова канцеларија.
Грејам је преминуо у суботу увече "од кратке и изненадне болести", наводи се у саопштењу које је у недјељу објавила канцеларија сенатора.
"Породица сенатора Грејама цени молитве у овом тренутку и моли за приватност током овог невјероватно тешког периода", додаје се.
Грејем је био предсједник Буџетског одбора Сената и у новембру се кандидовао за пети шестогодишњи мандат у Сенату. Био је један од најпознатијих чланова већа и кључни глас унутар странке по питањима одбране и међународних послова.
Фотографије које је прегледао НБС Њуз показују да су болничари пренијели особу на носилима из Грејемове куће до кола хитне помоћи које је чекало. На лицу мјеста били су и полицијски аутомобили и ватрогасна возила, преноси Б92
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