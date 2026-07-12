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Бивши емир Катара умро у 74. години

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:18

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Шеик Хамад бин Калифа ел Тани, емир Катара, држи трофеј Свjетског првенства након што је у Цириху (Швајцарска) 2. децембра 2010. године објављено да ће Катар бити домаћин Свjетског првенства у фудбалу 2022. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

Бивши емир Катара, шеик Хамад бин Калифа ел Тани, преминуо је у 74. години, саопштила је званична служба Амири диван те земље.

"Са срцима непоколебљивим у веру и Божју одлуку и судбину, Амири диван жали због великог губитка за нацију - смрти Његовог височанства, оца-емира шеика Хамада бин Калифе ел Танија који је преминуо јутрос. Нека му се Бог смилује", наводи се у саопштењу Амири дивана, преноси Ал Џазира.

Шеик Хамад је владао Катаром од 1995. до 2013. године, када је добровољно пренио власт на свог сина, садашњег емира шеика Тамима бин Хамада Ал Тханија.

Током његове осамнаестогодишње владавине, Катар је доживио значајан економски и међународни успон захваљујући огромним резервама природног гаса.

(телеграф)

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Тагови :

Хамад бин Калифа ел Тани

Катар

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