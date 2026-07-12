Суша у једној афричкој земљи уништила је усјеве: Људи умиру од глади

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Уганде потврдила је да је најмање 16 људи умрло од глади посљедњих недјеља у сјевероисточном региону Карамоџа, који је погодила дуготрајна суша. Пољопривредници наводе да су остали без усјева јер од априла, када почиње сезона садње, у том подручју није било кише или је пала само мала количина кише, пише Би-Би-Си .
Премијерка Робина Набаџа рекла је да су хиљаде породица остале без хране након што је суша уништила усеве. Она је рекла да ће њена канцеларија у понедјељак затражити одобрење владе за набавку додатних залиха за погођена подручја. Влада је саопштила да је већ почела са дистрибуцијом хитне помоћи у храни.
Велике површине кукуруза, сирка и соје су потпуно осушиле, што је уништило наде у рекордну жетву. Стручњаци упозоравају да су сталне несташице хране у региону резултат климатских промјена, недовољних падавина, крчења шума, прекомјерне испаше и штеточина. Сви ови фактори заједно чине локалне заједнице све рањивијим на глад. Зато стручњаци позивају на боље прогнозе, улагања у системе за наводњавање и садњу усева отпорних на сушу.
Фудбал
Трагедија: Умро учесник Мундијала! Играо у групној фази, сад га пронашли мртвог...
Полусушни сјевероисток Уганде се и раније суочавао са катастрофалном несташицом хране. Према извјештају званичног тијела за људска права, 2022. године је више од 2.200 људи умрло од глади и сродних болести у том региону. Ситуација у то вријеме изазвала је невјерицу када је тадашњи министар спољних послова, Хенри Окело Орјем, назвао оне који су умрли од глади „идиотима“. Тврдио је да Уганда има повољну климу и плодно земљиште и да би људи требало да буду у могућности да сами узгајају храну.ж
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 седм0
Свијет
1 седм0
Фудбал
1 седм0
Фудбал
2 седм0
Свијет
5 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
13
10
13
06
13
03
13
02
12
51
Тренутно на програму