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Трагедија: Умро учесник Мундијала! Играо у групној фази, сад га пронашли мртвог...

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 14:51

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Трагедија: Умро учесник Мундијала! Играо у групној фази, сад га пронашли мртвог...
Фото: Tanjug/AP/Sofia Yaker

Фудбалска репрезентација Јужне Африке је успјела да побиједи све предрасуде и аналитичаре који су предвиђали да ће испасти већ у групи. Они су се пласирали у нокаут фазу, играли су добро против Канаде, али су испали. Сада је ова репрезентација сазнала и трагичну вијест, пошто је преминуо фудбалер који је наступао за њих на Мундијалу - Џејден Адамс.

Овај везиста је имао 25 година, одиграо је све ти утакмице у групној фази, а онда у нокаут фази није улазио у игру. Сада је стигла вијест о његовој смрти, док се наводно сумњива на самоубиство.

Прича се да је он патио и од депресије.

Он је наступао у домовини за Мамелоди Саундаунс, док се огласила Брендин Џонсон, његов ментор.

- Све је још свјеже, породица не жели да иступа у јавност. Џејденов одлазак нас је све разорио, само што се вратио са Свјетског првенства. У четвртак смо се посљедњи пут чули, био је веома расположен, знао је какве га обавезе чекају, спремао се за њих. Немам ријечи да кажем како се сад осјећам.

(Телеграф)

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Тагови :

Џејден Адамс

Јужна Африка

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