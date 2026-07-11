Нетфликс има велики проблем: Гледаоци одустају од серија након прве сезоне

Аутор:АТВ редакција
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На Нетфликсу су доступни неки од највећих хитова у историји стриминга, од оригиналних серија попут Стрејнџер Тхингс до адаптација као што су Аватар: Д Ласт Аирбендер и Оне Пис.
Међутим, сервис је познат и по наглом отказивању популарних серија, што често изазива незадовољство међу претплатницима.
Сада се Нетфликс суочава са још једним озбиљним проблемом – оним који је дијелом сам створио.
Нови извјештај показује да гледаност његових серија често значајно опада након прве сезоне.
Према подацима које је објавио Бломберг, разлика у гледаности између дебитантске и друге сезоне Нетфликсових оригиналних серија постала је забрињавајућа.
Друга сезона серије Оне Пис изгубила је више од 30 одсто публике, док је гледаност друге сезоне серије Беф пала за чак 70 одсто.
Можда најизраженији примјер слабљења Нетфликсове позиције јесте Аватар: Тхе Ласт Аирбендер, који је забиљежио пад гледаности од 60 одсто само седам дана након премијере.
Проблем, међутим, није нужно у квалитету серија, јер су многе од њих у другим сезонама добиле боље оцјене критике него у првим.
Шта је онда узрок толиким падовима гледаности?
Након објаве Бломберговог извјештаја, сценариста и редитељ Метју А. Чери указао је на један од кључних проблема – вишегодишње паузе између сезона које, према његовом мишљењу, уништавају интересовање публике.
Са том тврдњом није тешко сложити се, посебно ако се узме у обзир да нове сезоне Нетфликсових оригиналних серија излазе све спорије.
Примјера ради, Беф и Оне Писпремијерно су приказани још 2023. године, што значи да ће обожаваоци на нове епизоде чекати око три године.
На продукцију су утицали и бројни спољни фактори, укључујући штрајкове сценариста и глумаца 2023. године.
Ипак, Нетфликс се све више ослања на стрпљење својих претплатника, а чини се да га они имају све мање.
Дуге паузе између сезона могу промијенити и начин на који публика доживљава неку серију.
Одличан примјер за то је Стрејнџер Тхингс. Како се размак између сезона повећавао, тако је некада неприкосновени хит постајао предмет бројних расправа. Дио публике сматрао је да би серија боље функционисала као мини-серија, док су други критиковали превелико ослањање на носталгију за осамдесетим годинама.
Продужавање епизода на трајање играног филма такође није наишло на опште одобравање, јер су неки гледаоци сматрали да није значајно допринијело развоју приче.
Осим дугих продукцијских пауза, Нетфликс се суочава и са проблемом свог најпознатијег модела – објављивања цијелих сезона одједном.
Када је уведен, концепт да публика може одгледати комплетну сезону у једном дану био је велики успјех. Међутим, навике гледалаца у међувремену су се промијениле.
Дио публике данас више цијени дуже трајање серија и постепено објављивање епизода, док Нетфликсови оригинали најчешће имају око осам епизода по сезони.
Конкурентски сервиси, попут Приме Видеоа и Диснеy+, све чешће се одлучују за недјељно објављивање епизода, чиме дуже задржавају пажњу публике и одржавају разговор око својих серија.
Тамара Фуентес, уредница забавног садржаја у магазину Космополитан, рекла је за Д Вреп да Нетфликсу, за разлику од неких других платформи које су изградиле препознатљив идентитет, још увијек недостаје јаснији правац.
„Нетфликс је свој идентитет често градио око тренутног хита. Чини се да сада поново покушава да пронађе ту формулу и открије шта би могло постати сљедећи велики хит, али се притом често не ослања на оно за шта је већ доказано да функционише“, навела је она.
Ако жели поново да учврсти водећу позицију у стриминг индустрији, Нетфликс ће морати да преиспита и продукцијску стратегију и начин објављивања оригиналних серија.
Платформа и даље успијева да ствара велике хитове, што показују наслови попут Кпоп Демон Хунтерс и Тхе Бороугхс.
Ипак, све је јасније да тренутни модел више не даје исте резултате као раније.
Нетфлиx ће морати да се прилагоди промјенама у навикама публике и пронађе равнотежу између брзог објављивања садржаја, квалитета продукције и дугорочног задржавања гледалаца, преноси ЦдМ.
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