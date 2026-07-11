Ново откриће руских научника: Цријевна флора као савезник у борби против рака коже

Аутор:АТВ редакција
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Руски научници открили су да се измјеном цријевне флоре код обољелих од рака коже може постићи ефикасније лијечење болести, саопштила је прес-служба Руског научног фонда (РНФ) за Спутњик.
„Научници су утврдили да за процјену тога да ли ће имунотерапија помоћи пацијенту са меланомом није довољно само одредити врсте бактерија које се налазе у његовим цријевима. Испоставило се да различити сојеви у оквиру исте врсте могу и да допринесу лијечењу и да одмогну. Ово откриће ће омогућити љекарима да прецизније предвиде ефикасност скупих лијекова против рака још прије него што их препишу пацијентима, а у будућности и да повећају шансе за успјешно лијечење прилагођавањем цревне флоре оболелих“, наводи се у саопштењу.
У Фонду су навели да су научници из Федералног научно-клиничког центра физичко-хемијске медицине „Ј. М. Лопухин“ Федералне медико-биолошке агенције Русије и Националног медицинског истраживачког центра за онкологију „Н. Н. Блохин“ Министарства здравља Русије, како би дошли до ових закључака, први пут у свијету спровели истраживање цревне микробиоте код групе пацијената обољелих од меланома.
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Истраживање је обухватило 62 узорка прикупљена прије почетка терапије против тумора. Научници су издвојили и анализирали секвенце цјелокупне ДНК присутне у узорцима. Како би добили прецизније резултате, у истраживање су укључили и податке из других сличних студија које су спровели научници из различитих земаља. На тај начин, укупна анализа је обухватила 490 узорака из седам независних група пацијената, саопштили су у Фонду.
Ксенија Климина, руководилац Лабораторије за геномска истраживања и рачунарску биологију Федералног научно-клиничког центра физичко-хемијске медицине, саопштила је, према саопштењу РНФ-а, да информације о стању цревног микробиома пацијената могу љекарима послужити не само за процјену исхода лијечења, већ и за његово унапређење и прилагођавање терапије.
Меланом је један од најагресивнијих облика рака коже. Дуго се сматрало да га је тешко лијечити јер брзо метастазира на друге органе и ткива.
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