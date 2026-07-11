Механичар шокирао признањем: "Лажирао сам више од 200 поправки"

Аутор:АТВ редакција
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Један бивши аутомеханичар подигао је озбиљну прашину након што је јавно признао да је током своје каријере лажирао стотине поправки под гаранцијом. Ипак, он тврди да је за то имао "дебео разлог".
ТикТок налог "Фајненс клипс", који се бави поновним објављивањем виралних снимака, извукао је у први план причу овог механичара о шеми у којој је редовно пријављивао осигуравајућим кућама да су радови завршени, иако прстом није мрднуо, преноси Мотор1.
У својој исповијести, он се присјећа ситуације када се једно возило вратило у сервис након што је други техничар примијетио да дио који је наводно замијењен "очигледно није нов".
"Рекао је то мом шефу, шеф ме је позвао у канцеларију и добио сам отказ", искрен је механичар.
Сличан сценарио поновио се и у другом сервису док је радио на мотору који је трокирао. Према његовим ријечима, на том возилу је провео око 60 радних сати, али би му осигуравајућа кућа платила свега 28 сати.
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Да би наплатио свој труд, пријавио је да је замијенио једно од брегастих вратила и ВЦТ соленоиде (вентиле система за варијабилно отварање вентила), иако то уопште није урадио. "Шеф смјене је знао да то нисам пипнуо", објашњава он.
На питање колико често му је овакав трик пролазио за руком, проценио је да се то десило "око 200 пута, а вероватно и више".
Ипак, овај радник истиче да има своју верзију професионалне етике и морала: "То никада не бих урадио клијенту који сам плаћа поправку из свог џепа, јер наравно да имам морал. Али када су у питању осигуравајуће куће које вас свакодневно закидају, једноставно морате да се снађете".
Како истиче, то је био његов једини начин да наплати стварне сате рада. Овај контроверзни снимак брзо је постао виралан, а у коментарима се људи расправљају да ли је ријеч о сналажљивости или чистом криминалу. Шта ви мислите?
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