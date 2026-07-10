Фолксваген запослио стадо оваца, ево шта им је посао

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки гигант Фолксваген има необичне нове “раднике” у једној од својих европских фабрика. Ријеч је о стаду од 100 оваца које пасу траву на простору велике соларне фарме у Познању, у Пољској.
Ова специфична соларна фарма обезбјеђује чисту енергију за Фолксвагенову производну фабрику у овом граду, а овце су сада комплетно замијениле традиционалне косилице за траву и истовремено постале кључни дио једног ширег научног истраживања.
Овдје је заправо ријеч о иновативном пројекту агриволтаике – концепту у којем се на истом простору савршено комбинују производња електричне енергије и пољопривреда.
Научници са Универзитета природних наука у Познању будно прате овај експеримент како би утврдили на који начин природна испаша утиче на:
Из Фолксвагена поносно поручују да њихова соларна фарма данас не производи само зелену енергију, већ директно доприноси локалној пољопривреди, развоју науке и очувању природе.
Двострука употреба земљишта као будућност
Агриволтаика постаје све занимљивија глобалном енергетском сектору јер омогућава веома ефикасну, двоструку употребу земљишта.
Иако су се до сада под соларним панелима најчешће узгајале различите пољопривредне културе, овај најновији Фолксвагенов примјер из Пољске јасно показује да и стока може бити равноправан и изузетно користан дио овог одрживог еколошког модела, пише Бука.
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