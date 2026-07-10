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Фолксваген запослио стадо оваца, ево шта им је посао

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:42

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Фолксваген запослио стадо оваца, ево шта им је посао
Фото: Pixabay

Њемачки гигант Фолксваген има необичне нове “раднике” у једној од својих европских фабрика. Ријеч је о стаду од 100 оваца које пасу траву на простору велике соларне фарме у Познању, у Пољској.

Ова специфична соларна фарма обезбјеђује чисту енергију за Фолксвагенову производну фабрику у овом граду, а овце су сада комплетно замијениле традиционалне косилице за траву и истовремено постале кључни дио једног ширег научног истраживања.

Спој пољопривреде и зелене енергије

Овдје је заправо ријеч о иновативном пројекту агриволтаике – концепту у којем се на истом простору савршено комбинују производња електричне енергије и пољопривреда.

Научници са Универзитета природних наука у Познању будно прате овај експеримент како би утврдили на који начин природна испаша утиче на:

  • Добробит и здравље самих животиња,
  • Очување локалног биодиверзитета,
  • Квалитет земљишта и вегетацију,
  • Микроклиму на самој локацији соларних панела.

Из Фолксвагена поносно поручују да њихова соларна фарма данас не производи само зелену енергију, већ директно доприноси локалној пољопривреди, развоју науке и очувању природе.

Двострука употреба земљишта као будућност

Агриволтаика постаје све занимљивија глобалном енергетском сектору јер омогућава веома ефикасну, двоструку употребу земљишта.

Иако су се до сада под соларним панелима најчешће узгајале различите пољопривредне културе, овај најновији Фолксвагенов примјер из Пољске јасно показује да и стока може бити равноправан и изузетно користан дио овог одрживог еколошког модела, пише Бука.

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Тагови :

Фолксваген

Овце

Радници

Ауто-мото

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