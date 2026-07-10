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Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 17:32

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Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије
Фото: pexels/Lucas Pezeta

Научници са Државног универзитета Јужни Урал у Чељабинску утврдили су ефикасност шимширике у борби против депресије, саопштила је прес-служба универзитета за Спутњик.

Група научника из Чељабинска, заједно са колегама из Индије, проучавала је молекуларне ефекте берберина, једињења које се налази у шимширики, на људски организам. У том циљу, они су моделовали и израчунали утицај те супстанце на одређене протеине и регулаторе повезане са сигнализацијом депресије.

У ту сврху истраживачи су симулирали дејство супстанце на специфичне протеине и регулаторе који имају улогу у сигналним процесима повезаним са депресијом.

На крају се испоставило да берберин има снажну повезаност са једним од таквих протеина, одговорних за преживљавање нервних ћелија.

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При томе је та веза била јача од оне која се остварује приликом употребе антидепресива.

„Резултати студије указују на то да би берберин потенцијално могао постати кандидат за употребу као лијек или као додатак исхрани код депресије, након тестирања на животињама, а потом и на људима”, наводи се у саопштењу.

Истовремено, како се напомиње, будући да је природно једињење, берберин би се могао показати јефтинијим и безбједнијим од синтетичких лијекова.

(спутник србија)

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Тагови :

наука

депресија

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