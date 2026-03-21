Ови симптоми депресије у средњем животном добу предвиђају деменцију у старости

21.03.2026
Веза између депресије и деменције је већ позната, нова студија открива 6 симптома депресије у средњем животном добу који могу да предвиде могућност развоја деменције у старости.
Очекује се да ће деменција бити све већи јавноздравствени проблем. Деменција није изљечива, али постоје могућности да се обузда, односно да се озбиљни симптоми који доводе човјека у зависност од туђе помоћи јаве што касније у животу.
За потребе студије, истраживачи са Универзитетског колеџа у Лондону анализирали су здравствене податке 5.811 мушкараца средњег животног доба. Особе које су биле класификоване као депресивне у средњем животном добу имале су 27 одсто већи ризик од развоја деменције. Студија је објављена у часопису Lancet Psychiatry.
Наука и технологија
Паметни сатови могу предвидјети депресију
Депресивни симптоми су биљежени путем упитника. Испитаници су били стари од 45 до 69 година и њихово здравствено стање праћено је током 25 година. Током овог периода, 10 одсто учесника студије развило је деменцију.
Истраживачи су утврдили да је значајан пораст ризика од деменције у потпуности повезан са шест симптома код особа млађих од 60 година.
Губитак самопоуздања
Немогућност суочавања са проблемима
Недостатак осјећаја топлине и наклоности према другима
Осјећај нервозе, као да су живци стално напети
Незадовољство начином на који се обављају задаци
Конкретно, губитак самопоуздања и немогућност суочавања са животним проблемима повезани су са 50 одсто већим ризиком од развоја деменције, преноси еКлиника.рс.
Насупрот томе, истраживачи су утврдили да други депресивни симптоми, као што су лоше расположење, суицидалне мисли и проблеми са спавањем, немају значајну дугорочну повезаност са деменцијом.
