Ови симптоми депресије у средњем животном добу предвиђају деменцију у старости

21.03.2026

16:31

Ови симптоми депресије у средњем животном добу предвиђају деменцију у старости
Фото: pexels/Lucas Pezeta

Веза између депресије и деменције је већ позната, нова студија открива 6 симптома депресије у средњем животном добу који могу да предвиде могућност развоја деменције у старости.

Очекује се да ће деменција бити све већи јавноздравствени проблем. Деменција није изљечива, али постоје могућности да се обузда, односно да се озбиљни симптоми који доводе човјека у зависност од туђе помоћи јаве што касније у животу.

Здравствено стање је праћено током 25 година

За потребе студије, истраживачи са Универзитетског колеџа у Лондону анализирали су здравствене податке 5.811 мушкараца средњег животног доба. Особе које су биле класификоване као депресивне у средњем животном добу имале су 27 одсто већи ризик од развоја деменције. Студија је објављена у часопису Lancet Psychiatry.

pametni sat

Наука и технологија

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Депресивни симптоми су биљежени путем упитника. Испитаници су били стари од 45 до 69 година и њихово здравствено стање праћено је током 25 година. Током овог периода, 10 одсто учесника студије развило је деменцију.

6 симптома

Истраживачи су утврдили да је значајан пораст ризика од деменције у потпуности повезан са шест симптома код особа млађих од 60 година.

Ти симптоми су:

Губитак самопоуздања

Немогућност суочавања са проблемима

Недостатак осјећаја топлине и наклоности према другима

Осјећај нервозе, као да су живци стално напети

Незадовољство начином на који се обављају задаци

Тешкоће са концентрацијом

Конкретно, губитак самопоуздања и немогућност суочавања са животним проблемима повезани су са 50 одсто већим ризиком од развоја деменције, преноси еКлиника.рс.

Насупрот томе, истраживачи су утврдили да други депресивни симптоми, као што су лоше расположење, суицидалне мисли и проблеми са спавањем, немају значајну дугорочну повезаност са деменцијом.

Прочитајте више

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Наука и технологија

Паметни сатови могу предвидјети депресију

1 мј

0
Дјевојка у празничној депресији

Здравље

Промјена у само једној животној навици смањује ризик од депресије

1 мј

0
Дјевојка у празничној депресији

Здравље

Данас је најдепресивнији дан у години: Овај понедјељак је критичан због више разлога

2 мј

0
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Сцена

Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

2 мј

0

Више из рубрике

Прехлада

Здравље

Можете ли се прехладити док сте већ прехлађени?

21 ч

0
Доктор, хирург, рукавице

Здравље

Чувени хирург тврди: Када би људи ово знали, избјегли би срчани удар

1 д

0
Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

Здравље

Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

1 д

0
Добре вијести за љубитеље кафе: Овај напитак смањује ризик од деменције

Здравље

Добре вијести за љубитеље кафе: Овај напитак смањује ризик од деменције

1 д

0
