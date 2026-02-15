Паметни сатови могу предвидјети депресију

Извор:
15.02.2026
Једноставан уређај за ношење, попут паметног сата, једног дана могао би да помогне у спречавању повратка дубоке депресије упозоравајући људе седмицама или мјесецима унапријед, саопштили су стручњаци са Универзитета „McMaster University“.
Студија је показала да промјене у обрасцима спавања и дневних активности, које аутоматски детектује уређај који се носи на зглобу, могу указати на повећан ризик од рецидива депресије много прије него што особа примјети симптоме.
Велики депресивни поремећај често је ментално здравствено стање које утиче на то како се људи осјећају, мисле и функционишу.
Чак и након опоравка, повратак стања је чест – око 60% пацијената доживи нову епизоду у року од пет година.
Тренутно љекари се ослањају на пацијенте који пријављују симптоме, а они се често појављују тек након што се болест већ вратила.
Нова студија, објављена у часопису „JAMA Psychiatry“, сугерише да би технологија за ношење на руци могла да постане систем за рано упозоравање.
Истраживачи су пратили 93 одрасле особе широм Канаде које су се претходно опоравиле од депресије.
Учесници су једну до двије године носили апарате за праћење активности истраживачког квалитета, сличне фитнес сату.
Уређаји су бјележили обрасце спавања и кретања, а научници су открили да се суптилни поремећаји у дневним ритмовима често јављају прије него што дође до рецидива дубоке депресије.
