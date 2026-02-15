Logo
Large banner

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Извор:

Агенције

15.02.2026

14:55

Коментари:

0
Паметни сатови могу предвидјети депресију

Једноставан уређај за ношење, попут паметног сата, једног дана могао би да помогне у спречавању повратка дубоке депресије упозоравајући људе седмицама или мјесецима унапријед, саопштили су стручњаци са Универзитета „McMaster University“.

Студија је показала да промјене у обрасцима спавања и дневних активности, које аутоматски детектује уређај који се носи на зглобу, могу указати на повећан ризик од рецидива депресије много прије него што особа примјети симптоме.

Болница

Хроника

Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

Депресија и њен повратак

Велики депресивни поремећај често је ментално здравствено стање које утиче на то како се људи осјећају, мисле и функционишу.

Чак и након опоравка, повратак стања је чест – око 60% пацијената доживи нову епизоду у року од пет година.

Тренутно љекари се ослањају на пацијенте који пријављују симптоме, а они се често појављују тек након што се болест већ вратила.

Sjekira

Србија

Откривен идентитет докторице која је сјекиром напала мајку, па крвава шетала по селу

Истраживање и резултати

Нова студија, објављена у часопису „JAMA Psychiatry“, сугерише да би технологија за ношење на руци могла да постане систем за рано упозоравање.

Истраживачи су пратили 93 одрасле особе широм Канаде које су се претходно опоравиле од депресије.

Учесници су једну до двије године носили апарате за праћење активности истраживачког квалитета, сличне фитнес сату.

Новчаник

Регион

Преварена на кућном прагу у Хрватској: Остала без више хиљада евра

Уређаји су бјележили обрасце спавања и кретања, а научници су открили да се суптилни поремећаји у дневним ритмовима често јављају прије него што дође до рецидива дубоке депресије.

Подијели:

Тагови :

depresija

sat

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Гојазни људи имају већу склоност за ове болести

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Покушао прегазити полицајца код Слатине, па побјегао

2 ч

0
Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

Свијет

Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

2 ч

0
Аднан Касаповић

БиХ

Возач трамваја смрти пуштен на слободу: У загрљају грађана

2 ч

0

Више из рубрике

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Наука и технологија

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

6 ч

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Наука и технологија

Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

6 ч

0
Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

Наука и технологија

Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

22 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

16

41

Весна родила осам синова и кћерку: Жене је питају једно

16

25

Учесница "Задруге" даје попуст на сајту за одрасле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner