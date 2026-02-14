Logo
Large banner

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

Извор:

Агенције

14.02.2026

17:30

Коментари:

0
Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

Активисти позивају на бојкот ChatGPT платформе и масовно отказивање Плус претплата, након што су откривени детаљи о политичким донацијама предсједника ОпенАИ-а и наводној употреби ГПТ-4 алата од стране америчке агенције ИЦЕ.

Кампања QUIT GPT вирално се шири друштвеним мрежама, док компанија и даље ћути о иницијативи која доводи у питање политичку неутралност најпопуларнијег АИ сервиса на свијету.

Иако није познато колико је претплата до сада заиста отказано, једна Инстаграм објава повезана са ChatGPT-ом прикупила је више од 36 милиона прегледа и 1,3 милиона лајкова. Кампања тако добија озбиљан замах, макар на нивоу видљивости.

Додатни талас незадовољства појавио се на Редит-у, гдје корисници критикују перформансе модела ГПТ-5.2. Међутим, технолошке замјерке брзо су прерасле у ширу расправу о политичком контексту у којем ОпенАИ послује.

Организатори кампање поручују да мета није само ОпенАИ. Циљ је, како наводе, шири притисак на технолошку индустрију. Вјерују да би масовно отказивање претплата могло послати јасан сигнал инвеститорима и руководствима компанија.

Татјана Јечменица

Хроника

Погинула у тешкој несрећи: Ко је била Татјана Јечменица?

Социолошкиња Дана Фишер сматра да потрошачки бојкот ријетко мијења понашање компанија без критичне масе. Према њеним ријечима, прави ефекат настаје тек када довољно људи користи свој новац као политички алат.

Професор Скот Галовеј са Универзитета у Њујорку, који је јавно подржао идеју отказивања претплата, тврди да је економски притисак један од ријетких механизама који даје резултате. Он наводи да његова слична иницијатива биљежи више од 200.000 јединствених посјета дневно, уз велики број порука корисника који дијеле потврде о отказаним претплатама.

Кампања долази у тренутку појачаног притиска на Big Tech компаније. Запослени у више технолошких фирми посљедњих мјесеци јавно су позивали руководства да преиспитају сарадњу са државним агенцијама.

За сада је тешко предвидјети колики ће реалан ефекат имати кампања QуитГПТ. Ипак, чињеница да добија милионску видљивост показује да дио корисника жели да преиспита однос према технолошким платформама које свакодневно користи.

Подијели:

Таг :

ChatGPT

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

Хроника

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

20 мин

0
Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

Хроника

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

28 мин

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Хроника

Погинула у тешкој несрећи: Ко је била Татјана Јечменица?

37 мин

0
Џакара Ентони

Остали спортови

Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

44 мин

0

Више из рубрике

Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Наука и технологија

Мрак вијека погађа Земљу овог датума

4 ч

0
Паметни телефони ноћу размјењују податке

Наука и технологија

Паметни телефони ноћу размјењују податке

6 ч

0
Лежање, одмор

Наука и технологија

Плаћају људима хиљаде евра само да леже 10 дана

1 д

0
Шта је хиперсонична брзина

Наука и технологија

Шта је хиперсонична брзина

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

17

36

Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

17

30

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

17

24

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

17

16

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner