Погинула у тешкој несрећи: Ко је била Татјана Јечменица?

Некадашња српска тенисерка Татјана Јечменица погинула у саобраћајној несрећи код петље Орловача.

Возач шлепера који је учествовао у несрећи био у стању шока, али је искусан и без претходних проблема у саобраћају.

Возач је био на радном задатку и превоз је био регуларан.

Татјана Јечменица била је професионална тенисерка и селекторка Фед куп репрезентације Србије и Црне Горе, као и Србије.

Дарко Јевтић дугогодишњи је директор РК Војводина, клуб под његовим вођством освојио 37 трофеја и постао најуспешнији рукометни клуб у Србији.

У несрећи је такође тешко повријеђен супруг Дарко Јевтић.

Возач шлепера у шоку: "Видио сам њихов ауто, ишли су из контра смјера"

Он је истакао да се синоћ кратко чуо са својим радником и да је возач био у стању потпуног шока.

- Он је искусан, савестан и сви смо шокирани након ове језиве несреће. Рекао ми је само да су секунде биле у питању и да је видео да њихов ауто иде директно на њега. Ишли су из контра смера, погрешили су скретање. Свакако истрага је у току и вјештачење ће показати шта је био узрок несреће - рекао је Д.К. за Курир.

Искусан возач са беспријекорним досијеом: "Потпуно смо чисти"

Према његовим ријечима, возач камиона већ седам година ради у фирми и до сада није имао проблема у саобраћају.

- Возач камиона је средњих година, искусан возач, ради код мене већ 7 година. Био је видно потресен и у стању шока. То је диван човјек, зрео, савјестан, искусан возач... Потресен је и јако се лоше осјећа. Није повријеђен, па је по закону, како истрага налаже, одмах приведен на саслушање и подвргнут тестовима на дрогу и алкохол, са те стране колико знам, све је у реду, потпуно смо чисти - навео је власник фирме.

Он додаје да је возач у тренутку несреће био на радном задатку и да је превоз био регуларан.

- Изузетно је страшно ово што се догодило, и по мене је стресно што сам био далеко од тога, а камоли тај човјек који је све то гледао. Што се тиче његовог посла као возача, он је био на радном задатку у тренутку несреће, његов задатак је био реалан, натоварио је возило за међународни транспорт и то је то, све је било исправно. Ми знамо зашто смо били ту на путу, али једино не знамо зашто се морало тако десити - рекао је Д.К.

Трагедија на Орловачи: Татјана Јечменица подлегла повредама, супруг Дарко Јевтић у индукованој коми

Подсјетимо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на обилазници код петље Орловача у смјеру ка Остружници погинула је некадашња српска тенисерка Татјана Јечменица.

Сударили су се шлепер и џип, а Јечменица је погинула на мјесту, док је њен супруг, Дарко Јевтић, послије несреће у тешком стању и индукованој коми, са повриједама опасним по живот.

Ко је била Татјана Јечменица? Бивша тенисерка и селекторка, учесница гренд слемова

Татјана Јечменица рођена је 4. јула 1978. године у Новом Саду. Била је професионална тенисерка и селекторка Фед куп репрезентације Србије и Црне Горе, као и Србије.

Током каријере освојила је шест ITF турнира у синглу и три у дублу. Учествовала је на сва четири гренд слем турнира, а најбољи резултат остварила је 1996. године, када је стигла до другог кола Ролан Гароса. Те исте године имала је и најбољи пласман на WTA лист, 72. мјесто у синглу и 84. у дублу.

Била је члан репрезентације Југославије у Фед купу, а 2005. године именована је за селекторку националног тима. На тој функцији била је до 2006. године.

Иза ње су остали супруг и син Алекса.

Ко је Дарко Јевтић? Успјешни директор РК Војводина

Дарко Јевтић дугогодишњи је директор РК Војводина, у којем је од 1993. године. Током више од три деценије у клубу обављао је различите функције, од тренера до директора.

Под његовим вођством, РК Војводина је освојила 37 трофеја и израсла у најуспјешнији рукометни клуб у Србији, са запаженим резултатима и на европској сцени.

Јевтић је и члан Социјалистичке партије Србије, а кум на његовом вјенчању са Татјаном Јечменицом био је Душан Бајатовић.

Након тешке несреће, Јевтић је хоспитализован у тешком стању и налази се у индукованој коми, са повриједама опасним по живот.

Истрага о околностима судара је у току.