Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

Извор:
АТВ
14.02.2026
12:25
Коментари:0
Тужилаштво БиХ предложило је, а Суд БиХ одредио мјере забране за осумњиченог Небојшу Милетића, полицијског службеника Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) из РК Бања Лука.
Милетић је осумњичен да је као службена особа у СИПА, злоупотријебио свој положај, тако што је осумњиченима у оквиру акције коју је проводила СИПА, дојављивао информације о дану и времену претреса у оквиру полицијских активности.
"Осумњичени је током испитивања у присуству адвоката признао извршење кривичног дјела", саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Хроника
У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван
Мјере забране укључују између осталог, забрану путовања и забрану контактирања са осумњиченима и свједоцима у предмету.
У оквиру службених процедура, осумњичени је суспендован и удаљен из структура СИПА. Терети се да је починио кривично дјело Злоупотребе положаја или овласти из Кривичног закона БиХ.
Како сазнаје АТВ Милетић је раније био "под лупом" и МУП-а Републике Српске у оквиру акције "Смаглер" у којој је 20 особа оптужено за трговину дрогом и паљевине возила у Добоју. Међутим, тужилаштво је оцијенило да нема довољно доказа за његово процесуирање.
Занимљиво је да су Кинескиње, које су прошле године ухапшене у Добоју због проституције, боравиле у стану који је изнајмљивао Милетић.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
13
14
06
14
03
13
58
Тренутно на програму