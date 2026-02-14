Logo
Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

Извор:

АТВ

14.02.2026

12:25

Коментари:

0
Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране
Фото: СИПА

Тужилаштво БиХ предложило је, а Суд БиХ одредио мјере забране за осумњиченог Небојшу Милетића, полицијског службеника Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) из РК Бања Лука.

Милетић је осумњичен да је као службена особа у СИПА, злоупотријебио свој положај, тако што је осумњиченима у оквиру акције коју је проводила СИПА, дојављивао информације о дану и времену претреса у оквиру полицијских активности.

"Осумњичени је током испитивања у присуству адвоката признао извршење кривичног д‌јела", саопштено је из Тужилаштва БиХ.

Најновија вијест

Хроника

У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван

Мјере забране укључују између осталог, забрану путовања и забрану контактирања са осумњиченима и свједоцима у предмету.

У оквиру службених процедура, осумњичени је суспендован и удаљен из структура СИПА. Терети се да је починио кривично д‌јело Злоупотребе положаја или овласти из Кривичног закона БиХ.

Како сазнаје АТВ Милетић је раније био "под лупом" и МУП-а Републике Српске у оквиру акције "Смаглер" у којој је 20 особа оптужено за трговину дрогом и паљевине возила у Добоју. Међутим, тужилаштво је оцијенило да нема довољно доказа за његово процесуирање.

Занимљиво је да су Кинескиње, које су прошле године ухапшене у Добоју због проституције, боравиле у стану који је изнајмљивао Милетић.





СИПА

хапшење

Суд БиХ


