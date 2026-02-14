Logo
Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Извор:

АТВ

14.02.2026

13:58

Боро Штикла
Фото: Screenshot

Кажу да се занат краде очима, а чува поштеним радом.

У времену када све што се поквари једноставно бацимо, у Котор Варошу живи човјек који поправља и оно што други отпишу, пише "Нова БХ".

Боро Гламочак којег сви као Бору Штиклу познају, у рукама има три заната.

У његовој радионици посјетила га је новинарска екипа која је разговарала с њим.

Тагови :

Kotor Varoš

zanat

