Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

АТВ
14.02.2026
13:58
Кажу да се занат краде очима, а чува поштеним радом.
У времену када све што се поквари једноставно бацимо, у Котор Варошу живи човјек који поправља и оно што други отпишу, пише "Нова БХ".
Боро Гламочак којег сви као Бору Штиклу познају, у рукама има три заната.
У његовој радионици посјетила га је новинарска екипа која је разговарала с њим.
