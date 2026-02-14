Занимљива порука залијепљена на вратима продавнице у Градишци

Извор:
14.02.2026
На вратима једне мале продавнице у Градишци осванула је руком написана порука која је привукла пажњу пролазника и купаца.
Умјесто уобичајених обавјештења о снижењима или радном времену, власници су се одлучили на једноставан, али директан апел муштеријама.
На папиру залијепљеном на стаклу стоји:
“Молимо вас да приликом куповине, ствари стављате искључиво у корпу. (Не у ваше торбе, џепове и слично…) хвала!“
Иза ове кратке поруке крије се много већи проблем са којим се суочавају мале, породичне радње, пише "Микро мрежа".
Ситне крађе, које можда дјелују безначајно, за мале трговце представљају озбиљан удар на пословање.
За разлику од великих трговачких ланаца, гдје се мањак робе лакше “утопи” у великим прометима и залихама, у малим продавницама свака украдена ствар се одмах осјети.
Један нестали производ директно погађа власника, јер смањује ионако скромну зараду.
