Гужве на три гранична прелаза

13.02.2026

21:26

Граница Костајница
Фото: АТВ

На граничним прелазима Доња Градина, Костајница и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Гранични прелаз Каракај отворен је за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.

Саобраћај се одвија по сувим и мјестимично мокрим коловозима, а из АМС Српске возачима савјетују опрезну вожњу уз обавезно посједовање зимске опреме.

