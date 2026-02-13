Гужве на три гранична прелаза

13.02.2026
21:26
Коментари:0
На граничним прелазима Доња Градина, Костајница и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Гранични прелаз Каракај отворен је за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
Саобраћај се одвија по сувим и мјестимично мокрим коловозима, а из АМС Српске возачима савјетују опрезну вожњу уз обавезно посједовање зимске опреме.
