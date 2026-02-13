Logo
Large banner

Након притисака Влада КС прогласила Дан жалости

Извор:

Кликс

13.02.2026

13:38

Коментари:

0
Влада КС након притиска јавности ипак прогласила Дан жалости због трамвајске несреће у Сарајеву
Фото: Anadolu/Denis Zuberi

Влада Кантона Сарајево је након посљедњег засједања у 13:30 сати прогласила Дан жалости поводом трамвајске несреће у Сарајеву. До проглашења долази након значајног притиска јавности на министре.

Дан жалости је сутра, 14. фебруара на простору Кантона Сарајево.

Јутрос је Влада КС расправљала, без гласања, о томе да ли треба прогласити Дан жалости, а према незваничним информацијама Кликса, СДП-ови министри нису били за то, уз образложење "да се ради о још једној саобраћајној несрећи". У исто вријеме, према нашим сазнањима, премијер Нихад Ук и министри Наше странке и НиП-а су инсистирали на проглашењу.

СДП-ов министар Кенан Магода је у изјави за Klix.ba тврдио да су сви СДП-ови министри били за проглашење, стога је нејасно зашто, уколико су сви за, то нису урадили одмах јутрос приликом првог засједања Владе КС.

Подијели:

Тагови :

Дан жалости

Kanton Sarajevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

Република Српска

Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

4 ч

0
Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

Друштво

Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

4 ч

0
Пискарјов: Запад обучава подстрекаче за саботаже током избора у Русији

Свијет

Пискарјов: Запад обучава подстрекаче за саботаже током избора у Русији

4 ч

0
Комшићев покушај "подвале"? Огласио се Стејт департмент, нигдје не спомињу ни Додика ни Српску

БиХ

Комшићев покушај "подвале"? Огласио се Стејт департмент, нигдје не спомињу ни Додика ни Српску

4 ч

2

Више из рубрике

Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Аеродром без дозволе прогутао 50 милиона КМ

19 ч

2
Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Градови и општине

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

20 ч

1
Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

Градови и општине

Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

21 ч

0
Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

Градови и општине

Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner