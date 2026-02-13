Након притисака Влада КС прогласила Дан жалости

Извор:
Влада Кантона Сарајево је након посљедњег засједања у 13:30 сати прогласила Дан жалости поводом трамвајске несреће у Сарајеву. До проглашења долази након значајног притиска јавности на министре.
Дан жалости је сутра, 14. фебруара на простору Кантона Сарајево.
Јутрос је Влада КС расправљала, без гласања, о томе да ли треба прогласити Дан жалости, а према незваничним информацијама Кликса, СДП-ови министри нису били за то, уз образложење "да се ради о још једној саобраћајној несрећи". У исто вријеме, према нашим сазнањима, премијер Нихад Ук и министри Наше странке и НиП-а су инсистирали на проглашењу.
СДП-ов министар Кенан Магода је у изјави за Klix.ba тврдио да су сви СДП-ови министри били за проглашење, стога је нејасно зашто, уколико су сви за, то нису урадили одмах јутрос приликом првог засједања Владе КС.
