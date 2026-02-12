Logo
Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

12.02.2026

17:53

Фото: Pixabay

Права драма, али са најсрећнијим могућим завршетком, одиграла се јутрос у Приједору када је екипа Службе хитне медицинске помоћи помогла трудници да на свијет донесе бебу – и то током вожње санитетским возилом, далеко од стандардних болничких услова.

Позив за помоћ запримљен је око 7.30 часова, када је пријављено да трудница има јаке болове и интензивне контракције.

Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци

Бања Лука

Дјеца прелазе пјешачки, ауто не стаје: Забрињавајући снимак из Бањалуке

Медицинска екипа Хитне помоћи Дома здравља Приједор одмах је реаговала и кренула према пацијенткињи, након чега је организован хитан транспорт ка приједорском породилишту, које је истовремено обавијештено да се припреми за пријем породиље. Ипак, живот често пише непредвидиве сценарије.

Беба је била нестрпљива те је током вожње од Ул. Вука Караџића до болнице, одлучила да упозна нови свијет.

У санитетском возилу, уз максималну посвећеност и присебност медицинског тима, у 7.50 часова рођена је дјевојчица, на радост мајке и медицинара који су у том тренутку водили једну јако важну животну битку.

По доласку у Општу болницу „Др Младен Стојановић“, мајку и новорођенче дочекала је спремна екипа гинеколошко-акушерског одјељења, која је наставила медицинску бригу и надзор, а према првим информацијама, и мајка и беба су добро.

Сарајево саобраћајна несрећа

Хроника

Дјевојка (17) коју је ударио трамвај животно угрожена

Дежурни доктор ургентне медицине Славица Михајловић Лазић истиче да су овакви тренуци посебни и за медицинске раднике, али и изузетно захтјевни.

– Тешко је описати срећу и емоције када видите да се беба родила и да се све завршило добро, јер овдје су у питању два живота. Посебно када знате да радите у импровизованим и ванредним условима, без додатне опреме какву имају болнице и без окружења гдје вам је све на дохват руке – рекла је Михајловић Лазићева.

Овај догађај још једном је показао професионализам, храброст и хуманост медицинских радника, који свакодневно, често далеко од очију јавности, воде борбу за животе пацијената.

cistoca 1

Бања Лука

Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Јутрошња интервенција завршена је најљепшим могућим исходом – рођењем новог живота и још једном потврдом колико су брза реакција, знање и посвећеност медицинских тимова непроцјењиви, пише ИнфоПриједор.

