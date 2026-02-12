Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

12.02.2026
Службени лист данас је на сајту објавио одлуку Уставног суда Црне Горе о укидању члана 35а који се односио на нерадну недјељу у области трговине, са датумом броја Службеног листа од 10. фебруара.
Одлуке Уставног суда ступају на снагу даном објављивања у Службеном листу, што значи да ће већ сљедећа недјеља, 15. фебруар, бити радна. Уставни суд је у четвртак 5. фебруара саопштио да је ову одлуку доставио Службеном листу.
Уставни суд је 28. јануара укинуо као неуставан члан 35а Закона о унутрашњој трговини, односно нерадну недјељу у трговинама.
Потпредсједник Владе и министар економског развоја Ник Ђељошај је 7. фебруара, поводом одлуке Уставног суда, рекао да је одлука Уставног суда обавезујућа за све и да не може бити предмет релативизације или политичког тумачења.
Ђељошај је тада навео да је „на нама одговорност да, након те одлуке, пронађемо рјешење које ће бити у потпуности усклађено са Уставом“.
Додао је и да не може прихватити покушаје да се одлука Уставног суда обесмисли нити да се као рјешење поново намеће нешто што је већ проглашено неуставним.
„Такав приступ није одговоран и директно нарушава повјерење у институције. Подржавам искључиво рјешење које уважава и спроводи одлуку Уставног суда кроз закон, у складу са његовом улогом чувара уставности и права грађана“, рекао је Ђељошај 7. фебруара.
Он је поручио да поштује државу и њене институције, те да цијела Влада свакодневно ради на усаглашавању закона са правном тековином Европске уније, паралелно припремајући институције да те законе спроводе у пракси.
- Вјерујем нашим институцијама да имају капацитет да заштите сва права грађана, као и да обезбиједе конкурентно и фер привређивање у складу са европским прописима и вриједностима. Истовремено, сматрам да препорука Социјалног савјета, упућена министарству којим руководим, захтијева додатну анализу и дораду како би била у потпуности усклађена са одлуком Уставног суда. Без тог усклађивања не може бити основа за даље законодавне кораке - казао је Ђељошај 7. фебруара.
Он је тада позвао трговинске ланце и све субјекте у области трговине да не започињу примјену радне недјеље до доношења коначног, уставно усклађеног рјешења.
- Свако другачије поступање прије завршетка дијалога водило би правној несигурности и додатним проблемима у пракси. Такође, позивам Скупштину Црне Горе да сачека са одлучивањем и омогући да се кроз дијалог између привреде, синдиката, Владе и Скупштине дође до рјешења које је уставно одрживо. Предлог који се тренутно налази у процедури у суштини је идентичан рјешењима која су већ проглашена неуставним и као такав не може представљати основ за трајно законско уређење - истакао је Ђељошај 7. фебруара.
Предсједник Црне Горе Јаков Милатовић изразио је такође 7. фебруара забринутост због чињенице да ће десетине хиљада радника, који су у посљедњих седам година уживали право на нерадну недјељу и нерадне празничне дане, бити ускраћени за то право.
