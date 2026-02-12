Logo
Породица Саше Поповића обиљежава прву крсну славу без њега: Кћерка објавила фотографију

Телеграф

12.02.2026

17:09

Породица Саше Поповића обиљежава прву крсну славу без њега: Кћерка објавила фотографију
Фото: Youtube screenshot

Да је жив, Саша Поповић данас би са Сузаном славио славу.

Иако је већи дио његовог живота био изложен јавности, није било нашироко познато коју крсну славу су славили.

Горан Селак

Република Српска

Селак се огласио о изласку двоструког убице Горана Котарана на слободу

Како је једном приликом истакла Сузана Јовановић, једини празници које признају су Божић и крсна слава Света три јерарха, који се обиљежавају данас, 12. фебруара.

Сашина ћерка Александра данас је подијелила фотографију из породичног дома, на којој се види славски колач и трпеза.

Уз фотографију, она је ставила и пјесму Данице Црногорчевић "Говори, Господе".

- Моји нису били имућни, били смо радничка породица. Тата је радио у жељезари, као електричар на високонапонској струји, а мама је била домаћица. Ми смо били њена каријера. Скупе неколико новчаница, па ми дају на тај дан, а ја одем у продавницу и купим најљепшу чоколаду - рекла је Сузана једном приликом.

Тада је подијелила и да највише воли када дукат из чеснице извуче Саша.

sakal

Бања Лука

Бањалучанину шакали поклали овце и кокошке - ВИДЕО

-Најбоље је кад Саша нађе парицу јер он највише доприноси цијелој породици - казала је једном приликом с осмијехом.

Сузана и Саша у браку су били 28 година. Упознали су се непланирано, преко заједничке другарице Маријане Украден.

Саша је преминуо 1. марта 2025. у болници у Паризу.

Saša Popović

Коментари (0)
