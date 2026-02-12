Од 1. марта нове цијене за прикључење струје

Извор:
АТВ
12.02.2026
16:54
Коментари:0
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ (ФЕРК) је на сједници у четвртак, 12. фебруара, донијела одлуке којима је дана сагласност ЈП "Електропривреда ХЗ ХБ" Мостар на Годишњи план инвестиција у дистрибутивни систем за 2026. годину и сагласност на Трогодишњи план инвестиција у дистрибутивни систем за раздобље 2026.– 2028. година.
Из ФЕРК-а су саопштили како су донесене одлуке којима се утврђују износи накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу "Електропривреда ХЗ ХБ" и Електропривреде БиХ, по приједлогу ових јавних предузећа, а који износе: јединични износ накнаде за прикључење на нисконапонску дистрибутивну мрежу износи 239 КМ по киловату, без ПДВ-а и појединачни износ накнаде за прикључење на средњенапонску дистрибутивну мрежу 10(20) кВ, а која износи 173 КМ по киловату без ПДВ-а.
"Појединачни износи накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу почеће се примјењивати 1. марта 2026. године", потврдили су.
Ради се о накнадама које корисник дистрибутивног система плаћа оператору дистрибутивног система за прикључење новог објекта на дистрибутивну мрежу, повећање прикључне снаге постојећег објекта или измјене на постојећем прикључку, а накнада за прикључење обухвата накнаду за изградњу прикључка, укључујући и опремање мјерног мјеста мјерним уређајима и накнаду за осигурање услова за прикључење кроз повећање капацитета дистрибутивне мреже.
