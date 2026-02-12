Logo
Large banner

Од 1. марта нове цијене за прикључење струје

Извор:

АТВ

12.02.2026

16:54

Коментари:

0
Струја
Фото: АТВ

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ (ФЕРК) је на сједници у четвртак, 12. фебруара, донијела одлуке којима је дана сагласност ЈП "Електропривреда ХЗ ХБ" Мостар на Годишњи план инвестиција у дистрибутивни систем за 2026. годину и сагласност на Трогодишњи план инвестиција у дистрибутивни систем за раздобље 2026.– 2028. година.

Из ФЕРК-а су саопштили како су донесене одлуке којима се утврђују износи накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу "Електропривреда ХЗ ХБ" и Електропривреде БиХ, по приједлогу ових јавних предузећа, а који износе: јединични износ накнаде за прикључење на нисконапонску дистрибутивну мрежу износи 239 КМ по киловату, без ПДВ-а и појединачни износ накнаде за прикључење на средњенапонску дистрибутивну мрежу 10(20) кВ, а која износи 173 КМ по киловату без ПДВ-а.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

У суботу су зимске задушнице: Ове обичаје је посебно важно испоштовати

"Појединачни износи накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу почеће се примјењивати 1. марта 2026. године", потврдили су.

Ради се о накнадама које корисник дистрибутивног система плаћа оператору дистрибутивног система за прикључење новог објекта на дистрибутивну мрежу, повећање прикључне снаге постојећег објекта или измјене на постојећем прикључку, а накнада за прикључење обухвата накнаду за изградњу прикључка, укључујући и опремање мјерног мјеста мјерним уређајима и накнаду за осигурање услова за прикључење кроз повећање капацитета дистрибутивне мреже.

Подијели:

Тагови :

Струја

електрична енергија

FBiH

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српска лежи на злату и Сребру: Налази на свега 6 метара дубине

Економија

Српска лежи на злату и Сребру: Налази на свега 6 метара дубине

1 ч

3
Александар Бублик

Тенис

Тенисер испрозивао противника: Ја сам за њега Ђоковић

1 ч

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Хроника

Утврђен идентитет страдале особе: Живот изгубио 23-годишњи младић

1 ч

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Република Српска

Кошарац: Реакције на дипломатске успјехе Додика и Српске показују сву немоћ бошњачке политике

2 ч

0

Више из рубрике

У суботу су зимске задушнице: Ове обичаје је посебно важно испоштовати

Друштво

У суботу су зимске задушнице: Ове обичаје је посебно важно испоштовати

1 ч

0
Савић у Пелагићеву

Друштво

Савић у Пелагићеву: Циљ - квалитетније снабдијевање електричном енергијом

3 ч

0
Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Друштво

Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

4 ч

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Друштво

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

8 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner