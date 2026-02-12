Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Извор:
АТВ
12.02.2026
13:43
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске саопштило је да ће сутра бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 54.000.000 КМ.
"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће у петак, 13.02.2026. године у Републици Српској бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 54.000.000 КМ.
На основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, сутра ће бити исплаћене и јануарске накнаде за кориснике ове врсте финансијске подршке.
Министарство финансија ће у петак на рачуне општина и градова исплатити средства намијењена за исплату децембарске накнаде за туђу његу и помоћ", наводе из Министарства финансија.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
44
14
42
14
41
14
38
14
28
Тренутно на програму