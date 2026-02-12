Logo
Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

АТВ

12.02.2026

13:43

0
Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске саопштило је да ће сутра бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 54.000.000 КМ.

"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће у петак, 13.02.2026. године у Републици Српској бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 54.000.000 КМ.

На основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, сутра ће бити исплаћене и јануарске накнаде за кориснике ове врсте финансијске подршке.

Министарство финансија ће у петак на рачуне општина и градова исплатити средства намијењена за исплату децембарске накнаде за туђу његу и помоћ", наводе из Министарства финансија.

Министарство финансија

Јединствени мјесечни борачки додатак

Борачки додатак

Влада Републике Српске

