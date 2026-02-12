Logo
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

АТВ

Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића
Новопечени лидер СДС-а Бранко Блануша након пораза на пријевременим изборима одлучио је да мири посвађане опозиционаре - Небојшу Вукановића, Јелену Тривић и Драшка Станивуковића.

Блануша, који је кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима, жели организовати низ билатералних састанака са сваким од лидера како би се опозиција консолидовала и имала по једног кандидата.

На питање новинарке БН телевизије како ће помирити Станивуковића, Вукановића и Тривићку, Блануша одговара:

"Комуницирам са њима, знам њихова размишљања. Колико год то дјелује да имају неприхватљиве ставове и мишљења, ја имам другачије мишљење и вјерујем да се то може помирити. Шта мислите на ово да можда господин Драшко Станивуковић подржи кандидатуру Небојше Вукановића за члана Предсједништва БиХ? Постоји мишљење да ту постоје непремостиве препреке. Оно што је битно када се толико спомиње Станивуковић, он јесте лидер Покрета Сигурна Српска, али практично главна основна странка је ПДП. Та партија још увијек има врло јак опозициони карактер, то опозиционо размишљање. Сасвим сигурно људе који још увијек су значајне политичке функције и вуку значајне потезе унутар ПДП-а и Покрета, с којима господин Станивуковић сигурно разговара. У тим разговорима има сучељавања, договора, разговора. На крају, мислим да ћемо успјети направити договор и консензус. Ако не успјемо, ништа нам се добро не пише", рекао је Блануша.

Исхитрена кандидатура

СДС је на страначкој Скупштини веома рано донио одлуку да ће Бранко Блануша бити њихов предсједник, али и кандидат на предстојећим изборима. То је за лидера Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића била исхитрена кандидатура.

Станивуковић је тада истакао да га СДС тјера поново у "бањалучки сценарио" када он није имао подршку, већ је наступио сам.

"Моја порука је да таквим самокандидатурама и самонаметањима и доласком на преговарачки сто са већ рјешењем прихвати или не, очигледно се опет тјера Драшко Станивуковић и Покрет у бањалучки сценарио коме се нимало не радујем", рекао је он.

Он је рекао да је хтио да сједну за сто без наметања ичије кандидатуре и да разговарају.

"Ми сматрамо да то није колегијално, да то треба да буде плод разговора. Ми смо прихватили принцип да се заједно изборимо и да се заврши бројање и провјере. Били смо одговорни све вријеме", навео је Станивуковић.

Он је додао да би можда прихватили и принцип да СДС има и оба кандидата, али да је потребно разговарати.

"Видите, имамо и ми у Покрету главни одбор, и он може да каже ово је наш приједлог. То за мене није одговорно. Ако је то порука нама, драги сарадници само ћемо мање спавати. Као у Бањалуци што смо обишли сваку кућу, тако ћемо морати широм Републике Српске. Сад нас опет изолују. Ако је то усуд који морамо поднијети, поднијећемо. За мене то није одговорно према људима", рекао је Станивуковић.

Кандидат Вукановић против кандидата Станивуковића

Небојша Вукановић је јасно и недвосмислено истакао жељу за кандидатуром за члана Предсједништва БиХ. Према његовом мишљењу, Бранко Блануша испред СДС-а треба да буде кандидат за предсједника Републике, а он и Станивуковић треба да се боре за кандидатуру за Предсједништво БиХ.

"ПДП је покојна странка и њу је сахранио Драшко Станивуковић, човјек који има велике амбиције које нису у складу с његовом моћи. Он се покушава наметнути као вајни лидер опозиције захваљујући конекцијама с властима у Србији. Станивуковић црпи моћ и подршку од Вучића и тих структура“, навео је Вукановић.

Када је ријеч о амбицијама Станивуковића да буде предсједник Републике Српске, Вукановић сматра да он не може бити кандидат за ову позицију.

"Највећи проблем Драшка Станивуковића је његова непоузданост. То је разлог због којег ми мислимо да он не може бити кандидат за ове двије инокосне функције“, рекао је Вукановић.

Народни фронт тешким ријечима о Станивуковићу

Помирење са Јеленом Тривић је можда и теже него са Вукановићем. Један од разлога за напуштање ПДП-а Јелене Тривић управо је био Станивуковић који је и као градоначелник и као предсједника партије под тешким критикама. Од проблема у Бањалуци, до куповине одборника, све су, али и шире, критике које Јелена Тривић упућује Станивуковићу.

