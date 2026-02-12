Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

Извор:
12.02.2026
Појавила се нова теорија о могућој шифрованој ријечи која се често понавља у досијеима Џефрија Епштајна, док Министарство правде САД наставља да објављује милионе страница доказа против њега.
Анализирајући шокантне тврдње и имејлове из процурелих докумената, посматрачи су раније примјетили да се термини попут „пица“ и „сладолед“ помињу неуобичајено често и ван контекста, што подстиче спекулације о њиховим скривеним значењима. Сада је у фокус дошла нова ријеч - „упс!“ („упс“). Откривено је да је користио ријеч „упс“ у 316 порука.
Изгледа да је ово био Епштајнов уобичајени одговор на вијести о нечијој смрти. На имејл у којем је обавјештен о смрти извршног директора Дојче банке Стивена Елкмана, одговорио је једноставним „упс“. Слично је реаговао и када је обавјештен о смрти Мери Кенеди, супруге Роберта Ф. Кенедија Млађег, који је себи одузео живот 2012. године.
Једна посебно узнемирујућа порука гласи: „Рекла је да је осјетила Божје присуство поред себе док је била у кревету. Зна да Исус бди над њом... Упс!“ Вјерује се да је Епштајн мислио на сексуално злостављање или смрт младе дјевојчице.
У другој преписци, Епштајн одговара са „упс“ након што му неименована особа пише да му да „дозволу да убије“ некога ко је лагао обојицу. Иста ријеч се појављује као његова реакција на вијест о наводном силовању младе жене.
