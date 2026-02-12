Епстинова жртва позива Бакингемску палату: „Истражите досијее Ендруа“

12.02.2026
Џулијет Брајант, једна од жртава злостављања од стране Џефрија Епштајна, позвала је Бакингемску палату да проактивно истражи све досијее и имејлове везане за везу принца Ендруа са педофилским финансијером.
Она је поздравила изјаву краља Чарлса ове недјеље да је спреман да подржи полицију у истрази навода против свог брата, али је истовремено позвала краљевску породицу да учини више како би се осигурало да се истина открије. Брајант никада није упознао принца Ендруа нити је изнио било какве оптужбе против њега, јавља Би-Би-Си .
Принц Ендру је више пута негирао било какву незакониту радњу у вези са његовим пријатељством са Епштајном. Брајант (43) је коментарисала саопштење палате из свог дома у Кејптауну, у Јужној Африци. „Одлично је што су коначно проговорили, али питање је да ли ће заправо нешто предузети поводом тога?“
Бивша манекенка је рекла да су она и друге жртве спремне да буду контактиране од стране Палате. „Надам се да то нису само ријечи. Вољела бих да видим да заиста предузму акцију“, рекла је. Осврнула се на Палату, полицију и друге институције: „Морају да прегледају све досијее и имејлове принца Ендруа.“
Брајант је додала да су власти претходно прегледале „све њене информације“ о њеним контактима са Епштајном. „Мислим да је крајње вријеме да прегледају његове информације, с обзиром на то да је био Епштајнов пријатељ“, рекла је. „Ако немају шта да крију, мислим да би требало да објаве те информације.“
Портпарол Бакингемске палате је рекао: „Краљ је јасно изразио, како невиђеним ријечима, тако и дјелима, своју дубоку забринутост због оптужби које се и даље појављују о понашању господина Маунтбатена-Виндзора.“
„Иако је на господину Маунтбатен-Виндзору да одговори на конкретне оптужбе, спремни смо да подржимо полицију долине Темзе ако нам се обрате, као што се и очекује“, додали су. „Као што је речено, мисли и саучешће Њихових Величанстава били су и остају уз жртве свих облика злостављања.“
Ејми Волас, коауторка мемоара Вирџиније Ђуфр, такође је поздравила оно што је описала као наизглед снажнији одговор Палате. Она је у сриједу за Би-Би-Си рекла да га сада „директно прозивају, за разлику од општег изражавања забринутости за жртве, што су чинили“. Али је изразила сумњу да би Ендру послушао све чешће позиве да сведочи у САД о својим везама са Епштајном. „Једино што би га могло натјерати на то јесте да му краљ Чарлс нареди да то уради“, рекла је Волас.
Прошлог мјесеца, Министарство правде САД објавило је више од три милиона докумената везаних за Епштајна. Међу њима су фотографије принца Ендруа, потпуно одевеног, како клечи над женом која лежи на поду. Материјали такође сугеришу да је он свесно дијелио поверљиве информације са Епштајном 2010. и 2011. године, док је био трговински изасланик.
Џулијет Брајант је рекла да је имала 20 година када је упознала Епштајна, тада 49-годишњака, у ресторану у Кејптауну 2002. године. Рекла је да ју је он више пута злостављао на свом острву и на ранчу у Новом Мексику између 2002. и 2004. године. Описала је да се осјећала „као уплашени миш поред змије“.
„Био је бриљантан криминалац и изузетно манипулативан“, рекла је. „Нисам знала како да се носим са том ситуацијом, а ни многе друге дјевојке.“
Брајант је такође рекла да је Епштајнова бивша партнерка Гислејн Максвел играла кључну улогу у њеном злостављању и да никада не би требало да буде пуштена из затвора. Максвел, која служи 20-годишњу казну за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, одбила је да одговара на питања на саслушању у америчком Конгресу ове недјеље. Њен адвокат је рекао да ће говорити само ако јој буде понуђено помиловање.
„Често је била на острву, али сам је се јако плашила“, рекла је Брајант. „Било је готово као да је она водила цијело мјесто. Била је веома образована и самоуверена. Ја сам се само плашила.“
