Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

Извор:

Агенције

12.02.2026

07:29

Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Шеф кијевског режима Владимир Зеленски поручио је да ће се избори одржати тек након прекида ватре и успоставе безбједносних гаранција.

Зеленски је рекао да ће Украјина кренути у изборе тек када буду осигуране све потребне безбједносне гаранције и постигнут прекид ватре с Русијом, одбацујући тврдње да планира расписати гласање под притиском Сједињених Америчких Држава.

„Кренућемо у изборе када буду осигуране све потребне безбједносне гаранције. Веома је једноставно то учинити: успоставити прекид ватре и биће избора“, казао је Зеленски.

Навео је и да би, ако Русија пристане, било могуће „окончати непријатељства до љета“. Избори у Украјини фактички су суспендовани од почетка руске специјалне војне операције 2022. године због увођења ратног стања.

Зеленски је нагласио да Сједињене Америчке Државе морају појачати притисак на Русију ако желе да рат буде окончан до љета, напомињући да није јасно хоће ли Москва учествовати на мировним преговорима које посредује Вашингтон идуће седмице.

„То не зависи само од Украјине, већ и од Америке, која мора извршити притисак, извините што то кажем, али другачије не може: мора извршити притисак на Русију“, рекао је Зеленски.

