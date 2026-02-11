Сијарто: ЕУ подрива напоре за мир у Украјини

11.02.2026
19:58
Коментари:0
ЕУ подрива међународне напоре за рјешавање сукоба у Украјини испорукама оружја и финансијском подршком Кијеву, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто након разговора са кинеским министром спољних послова Ванг Јијем.
"Рекао сам министру /Вангу/ да ЕУ, нажалост, наставља да подрива напоре за успостављање мира", пренио је Сијарто.
Према његовим ријечима, на то указује формирање коалиције између Кијева и Брисела с циљем испоруке оружја и новца из ЕУ Украјини, те убрзана процедура пријема Украјине у Унију.
"Суверена влада Мађарске, усмјерена на заштиту националних интереса, противи се томе. Мађари се залажу за мир. Наставак рата и чланство Украјине у ЕУ у потпуности су супротни нашим интересима", нагласио је Сијарто.
Он је додао да Мађарска високо цијени мировне напоре Кине усмјерене на окончање украјинског сукоба.
Сијарто је потврдио интерес Мађарске за развој стратешког партнерства са Кином, укључујући проширење економске сарадње.
"Трећу годину заредом, Кина је главни страни инвеститор у Мађарској, која остаје приоритетна дестинација за улагања кинеских компанија", навео је мађарски министар спољних послова.
Сијарто је најавио да ће нова брза жељезничка пруга између Будимпеште и Београда, изграђена уз учешће Кине, бити пуштена у саобраћај 27. фебруара.
Осим тога, министри спољних послова Мађарске и Кине договорили су да повећају број летова између Будимпеште и кинеских градова.
