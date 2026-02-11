11.02.2026
Однос између предсједника Русије и Америке, Владимира Путина и Доналда Трампа је одличан, оцијенио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров.
"Дух, у смислу атмосфере односа између предсједника Путина и Трампа, је одличан. То је заиста тако. И у великој мјери управо тај дух, та људска симпатија и међусобно поштовање помогли су да се створи атмосфера која је омогућила постизање разумијевања, а то је нешто конкретније од самог духа. Тамо (у Енкориџу) су постигнута врло конкретна разумијевања", рекао је Лавров током "владиног часа" у Државној думи.
Према његовим ријечима, "управо та разумијевања желе да наруше Европљани и Зеленски".
"И ми се веома надамо, о томе смо више пута говорили, да ће та разумијевања бити очувана, јер су се о њима договорила два лидера двије велике силе. Учинићемо све да тако и остане, кроз контакте са америчким колегама, контакте који се настављају", додао је шеф руске дипломатије.
Западне земље нису одбациле своју колонијалу прошлост нити су спремне да комуницирају са другима на равноправној основи, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Запад још није одбацио опсесију својом колонијалном и робовласничком величином. Русија, у сложеној конкурентској борби, брани своја легитимна права у новонастајућем мултиполарном свијету", рекао је Лавров у парламенту.
Он је навео да Москва то мора да чини упркос неспремности мањине на Западу да обузда своје претјеране амбиције и да се према свима односи са поштовањем.
"Западњаци нису спремни да то чине ни са ким ко жели да ради на платформи суверене једнакости и других принципа међународног права", истакао је Лавров.
Он је подсјетио да је Москва више пута критиковала западне земље због тога што не комуницирају на равноправној основи са другим чланицама међународне заједнице, укључујући игнорисање захтјева афричких земаља за надокнаду штете коју је проузроковала колонијална владавина Запада.
