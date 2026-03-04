Logo
Мушкарци рођени у ова 2 хороскопска знака су највећи слабићи

Љубав. вјенчање
Фото: Unsplash

Слаби мушкарци се не препознају на први поглед - откривају се тек у браку. Ова 2 знака су на врху листе, а жене које знају, не гријеше два пута.

Постоје мушкарци који изгледају као ослонац, а када затреба – нема их. Не зато што су лоши људи, него зато што су одређени хороскопски знаци једноставно тако грађени. Слаби мушкарци не препознају се на први поглед, откривају се тек када ситуација постане озбиљна.

Ако сте у браку са једним од ова два знака, вероватно већ знате о чему причамо.

Рибе

Мушкарци Рибе су једни од најемпатичнијих мушкараца у цијелом зодијаку. Пажљиви су, њежни, увијек спремни да саслушају и искрено желе да помогну. Због тога многе жене у њима виде савршеног партнера – и у почетку јесу.

Проблем почиње када треба донијети озбиљну одлуку, стати у одбрану партнера или се суочити са непријатном ситуацијом. Слаби мушкарци попут Риба тада ураде оно што знају најбоље, повуку се. Неће се посвађати, неће реаговати, једноставно ће нестати из ситуације док се све не смири само од себе. А ви ћете остати да се носите са свиме сама.

Водолије

Мушкарац Водолија је забаван, духовит и увијек расположен за добру причу. У друштву је одличан, а код куће – друга прича. Водолије имају природну одбојност према свему што захтијева труд, одрицање или борбу за некога другог.

Домаћинство, финансије, свакодневне бриге, све то пада на ваша плећа док он мирно ужива у својој удобности. Није да не воли, него једноставно не види зашто би се превише трудио када ствари могу и овако.

Ни Рибе ни Водолије нису без вриједности као партнери. Ако волите мирног, нежног мушкарца и не смета вам да носите више одговорности – могу бити одлични партнери. Али ако очекујете некога ко ће стати уз вас када буде најтеже, боље да знате унапријед шта вас чека, преноси Крстарица.

