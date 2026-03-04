Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Аутор:АТВ
04.03.2026
09:52
Фејсбук и друге платформе у власништву компаније Мета доживјеле су велики прекид рада који је почео касно синоћ и наставио се јутрос, остављајући милионе корисника без могућности да се пријаве или приступе својим налозима.
Прекид је погодио веб-сајт, мобилне апликације и повезане услуге попут Инстаграма у неким регионима, укључујући и Србију и БиХ.
Даун Детектор, популарна услуга за праћење прекида рада, забиљежио је нагли пораст пријава синоћ, са врхунцем притужби на неуспјешне пријаве, пад апликације и недоступност сајта.
До раних сати 4. марта проблеми су и даље трајали за многе кориснике: 61% пријава односило се на проблеме са веб-сајтом, 18% на потешкоће са пријављивањем, а 11% на кварове апликације у посљедња 24 сата.
Погођене локације обухватиле су САД, Европу, Азију и друге регионе, што указује на глобални проблем.
Мета, матична компанија, није одмах објавила званично саопштење о узроку, али извори упознати са ситуацијом наводе да је у питању технички квар, а не сајбер напад.
Слични проблеми у прошлости настајали су због интерних конфигурационих грешака или преоптерећења сервера.
Корисници који су покушавали да приступе на Фејсбук често су наилазили на поруке о грешци попут "Ова страница не ради" или "Налози нису доступни", што је изазвало фрустрацију и спекулације на интернету.
Прекид долази у осјетљивом тренутку за Мету, усред сталног надзора због приватности података, модерације садржаја и поузданости платформе.
Хиљаде корисника су се огласиле на платформи X, гдје су хештегови попут #FacebookDown постали глобално популарни. Један корисник из Сеула је рано 4. марта написао:
"Да ли је и вама Фејсбук пао? Извјештаји о глобалном прекиду стижу са свих страна, а многи налози су недоступни!".
Други корисник из Италије је примијетио: Фејсбук и Инстаграм су пали, проблеми су почели синоћ и настављају се јутрос – наглашавајући да су проблеми захватили и Инстаграм у Европи.
Ово није први пут да Мета има велике проблеме са падом система. Сличан глобални прекид у октобру 2021. трајао је више од пет сати и погодио Фејсбук, Инстаграм и Воцап због промјене конфигурације која је пореметила интерну комуникацију система.
Још један инцидент у марту 2024. погодио је стотине хиљада корисника и ријешен је након око два сата, уз објашњење Мете да је узрок био "технички проблем".
Такви инциденти скупо коштају компанију, како у погледу повјерења корисника, тако и прихода од реклама, јер се Фејсбук пословни модел ослања на стално ангажовање корисника.
Аналитичари процјењују да чак и кратки прекиди могу довести до губитка милиона долара од оглашавања. Са више од 3 милијарде мјесечно активних корисника само на Фејсбук, сваки прекид утиче на глобалну комуникацију, пословне промоције па чак и политички дискурс. Током овог најновијег инцидента, мала предузећа пријавила су да су им рекламне кампање заустављене, док су појединци пропустили контакт са породицом и пријатељима, преноси "Блиц".
Реакције корисника биле су различите – од хумора до бијеса. На платформи Икс један корисник се нашалио:
"Фејсбук је пао око три сата, прекинувши ваше ‘боцкање’ и Метин посао са огласима".
Други су изразили забринутост због зависности од платформе, уз ироничне коментаре који опонашају ранија извињења Мете:
"Проблем смо ријешили што је брже могуће и извињавамо се због непријатности".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
