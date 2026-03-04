Logo
Large banner

Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Аутор:

АТВ

04.03.2026

09:52

Коментари:

0
Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Фејсбук и друге платформе у власништву компаније Мета доживјеле су велики прекид рада који је почео касно синоћ и наставио се јутрос, остављајући милионе корисника без могућности да се пријаве или приступе својим налозима.

Прекид је погодио веб-сајт, мобилне апликације и повезане услуге попут Инстаграма у неким регионима, укључујући и Србију и БиХ.

Пељешки мост-03032026

Регион

Појавиле се пукотине на Пељешком мосту, огласиле се ''Хрватске цесте''

Даун Детектор, популарна услуга за праћење прекида рада, забиљежио је нагли пораст пријава синоћ, са врхунцем притужби на неуспјешне пријаве, пад апликације и недоступност сајта.

До раних сати 4. марта проблеми су и даље трајали за многе кориснике: 61% пријава односило се на проблеме са веб-сајтом, 18% на потешкоће са пријављивањем, а 11% на кварове апликације у посљедња 24 сата.

Погођене локације обухватиле су САД, Европу, Азију и друге регионе, што указује на глобални проблем.

Узрок проблема на Фејсбук платформи

Мета, матична компанија, није одмах објавила званично саопштење о узроку, али извори упознати са ситуацијом наводе да је у питању технички квар, а не сајбер напад.

Мишо Бањац

Сцена

Нова пјесма Мише Бањца: "Отац" говори о љубави и захвалности

Слични проблеми у прошлости настајали су због интерних конфигурационих грешака или преоптерећења сервера.

Корисници који су покушавали да приступе на Фејсбук често су наилазили на поруке о грешци попут "Ова страница не ради" или "Налози нису доступни", што је изазвало фрустрацију и спекулације на интернету.

Прекид долази у осјетљивом тренутку за Мету, усред сталног надзора због приватности података, модерације садржаја и поузданости платформе.

Хиљаде корисника су се огласиле на платформи X, гдје су хештегови попут #FacebookDown постали глобално популарни. Један корисник из Сеула је рано 4. марта написао:

"Да ли је и вама Фејсбук пао? Извјештаји о глобалном прекиду стижу са свих страна, а многи налози су недоступни!".

Други корисник из Италије је примијетио: Фејсбук и Инстаграм су пали, проблеми су почели синоћ и настављају се јутрос – наглашавајући да су проблеми захватили и Инстаграм у Европи.

психијатар-доктор

Здравље

Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Ово није први пут да Мета има велике проблеме са падом система. Сличан глобални прекид у октобру 2021. трајао је више од пет сати и погодио Фејсбук, Инстаграм и Воцап због промјене конфигурације која је пореметила интерну комуникацију система.

Још један инцидент у марту 2024. погодио је стотине хиљада корисника и ријешен је након око два сата, уз објашњење Мете да је узрок био "технички проблем".

Такви инциденти скупо коштају компанију, како у погледу повјерења корисника, тако и прихода од реклама, јер се Фејсбук пословни модел ослања на стално ангажовање корисника.

Корисници бијесни

Аналитичари процјењују да чак и кратки прекиди могу довести до губитка милиона долара од оглашавања. Са више од 3 милијарде мјесечно активних корисника само на Фејсбук, сваки прекид утиче на глобалну комуникацију, пословне промоције па чак и политички дискурс. Током овог најновијег инцидента, мала предузећа пријавила су да су им рекламне кампање заустављене, док су појединци пропустили контакт са породицом и пријатељима, преноси "Блиц".

Кристијано Роналдо

Фудбал

Роналдо је озбиљно повријеђен: Саудијци опет о Кристијану

Реакције корисника биле су различите – од хумора до бијеса. На платформи Икс један корисник се нашалио:

"Фејсбук је пао око три сата, прекинувши ваше ‘боцкање’ и Метин посао са огласима".

Други су изразили забринутост због зависности од платформе, уз ироничне коментаре који опонашају ранија извињења Мете:

"Проблем смо ријешили што је брже могуће и извињавамо се због непријатности".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

fejsbuk

Facebook

Meta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Наука и технологија

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

13 ч

0
Крвави Мјесец на небу

Наука и технологија

Вечерас је "крвави Мјесец" - призор који нећемо видјети до 2028.

20 ч

0
Крвави Мјесец на небу

Наука и технологија

Вечерас је ''крвави Мјесец'': Ево одакле ће бити видљив

23 ч

0
Робот

Наука и технологија

Робот изградио кућу за само 24 сата

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

12

03

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner