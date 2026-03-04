Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара

Извор:
АТВ
04.03.2026
11:03
Коментари:0
Службеник Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ ухапшен је у акцији ”Канон”, саопштила је СИПА.
Како наводе службеник УИО ухапшен је због сумње да је у оквиру обављања службене дужности, починило кривично дјело примање дара и других облика користи.
”Ухапшени службеник спороведен је у просторије СИПА-е, гдје се над њим врши криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог. О даљем статусу лица ће одлучивати поступајући тужилац Тужилаштва БиХ. Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, наводи се у саопштењу.
Хроника
СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО
Акција ”Канон” спроведена је на подручју Какња. Акцијом је обухваћена и особа која је службенику УИО дала мито, а ради се о страном држављанину који је тренутно недоступан истражним органима.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму