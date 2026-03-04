Logo
Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара

Извор:

АТВ

04.03.2026

11:03

Коментари:

0
Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара
Фото: Pexels

Службеник Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ ухапшен је у акцији ”Канон”, саопштила је СИПА.

Како наводе службеник УИО ухапшен је због сумње да је у оквиру обављања службене дужности, починило кривично дјело примање дара и других облика користи.

”Ухапшени службеник спороведен је у просторије СИПА-е, гдје се над њим врши криминалистичка обрада и испитивање у својству осумњиченог. О даљем статусу лица ће одлучивати поступајући тужилац Тужилаштва БиХ. Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, наводи се у саопштењу.

sipa

Хроника

СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

Акција ”Канон” спроведена је на подручју Какња. Акцијом је обухваћена и особа која је службенику УИО дала мито, а ради се о страном држављанину који је тренутно недоступан истражним органима.

Коментари (0)
