СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

Аутор:Стеван Лулић
04.03.2026
09:16
Припадници СИПА од јутрос врше претрес више објеката на подручју Какња у оквиру акције "Канон", усмјерене на сузбијање мита и корупције.
Како се наводи претресени су стамбени и помоћни објекти.
"Претреси се врше по налогу Суда Босне и Херцеговине и под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине, због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела Примање дара и других облика користи и Давање дара и других облика користи прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине", наводи се у саопштењу.
На мети припадника СИПА је и један службеник Управе за индиректно опорезивање БиХ (УИО), који се сумњичи за примање дара, док је особа која је нудила мито недоступна органима гоњења.
"Оперативна акција Канон резултат је вишемјесечне истраге коју спроводи СИПА, током које су прикупљени докази да је кривично дјело Примање дара и других облика користи извршено од стране службеног лица Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине у оквиру обављања службене дужности, док је кривично дјело Давање дара и других облика користи извршено од стране лица које је страни држављанин и тренутно је недоступно СИПА и Тужилаштву Босне и Херцеговине", додаје се у саопштењу.
У реализацији оперативне акције "Канон" учествују и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
Више информација се очекује у току дана, по окончању активности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
