Турчин (24), послије масовне туче зарио мушкарцу нож у груди

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против држављанина Републике Турске Адема Y. (24) због постојања оправдане сумње да је 11. септембра 2025. године на територији ГО Звездара покушао убити држављанина Републике Киргистан З.А.Е.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело Убиство у покушају.
Тужилаштво је предложило суду да Адему Y. продужи притвор због опасности од бјекства, да не би утицао на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело.
Постоји оправдана сумња да се Адем Y. 11. септембра око 1:30 у друштву са још четири држављанина Републике Турске у улици Николе Доксата нашао са
петорицом држављана Републике Киргистан, међу којима је био и оштећени З.А.Е, гдје је најпре дошло до расправе и свађе, а затим и до размене удараца и гурања.
Након тога је, како се сумња, Адем Y. извадио нож и кренуо према оштећеном који се померао уназад, али му је осумњичени пришао и задао му убод ножем у пределу горњег дијела абдомена, нанијевши му тешку тјелесну повреду опасну по живот, преноси Телеграф.
