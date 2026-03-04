Logo
Преминуо Александар Боричић

04.03.2026

Преминуо Александар Боричић

Велика трагедија за српски спорт! Преминуо је Александар Боричић, једно од најважнијих имена, не само у Србији и региону, већ у читавом свијету.

Боричић је прије неколико недјеља доживио мождани удар, а од његових посљедица је преминуо у 78. години живота.

Оставио је неизбрисив траг у српском спорту, посебно у одбојци, гдје је био председник ЦЕВ и потпредсједник ФИВБ и један од најутицајнијих људи свјетске одбојке, преноси "Спортал".

In memoriam

Александар Боричић

