Хрватска пооштрава мјере: Ево ко је на удару

Аутор:АТВ
04.03.2026
12:30
Коментари:0
Хрватска припрема нови Закон о угоститељству којим жели сузбити илегално краткорочно издавање смјештаја и појачати надзор над брзо растућим тржиштем приватног смјештаја.
Власти наводе да ће измјене донијети јаснија правила и строже контроле како би се осигурало да сви пружаоци услуга послују у складу са законским оквиром.
Предложене промјене требало би да пооштре захтјеве за регистрацију и унаприједе инспекцијски надзор, с циљем заштите фер конкуренције и безбједности гостију.
Званичници наглашавају да мјере нису усмјерене против легалних издавалаца смјештаја, већ против оних који послују без одговарајућих дозвола или избјегавају пореске обавезе.
Влада наводи да ће нови закон допринијети бољој регулацији туристичког сектора, повећати транспарентност и ускладити праксу Хрватске са европским стандардима, уз задржавање снажне привлачности земље као једне од водећих медитеранских туристичких дестинација, преноси банкар.ме
