Logo
Large banner

Хрватска пооштрава мјере: Ево ко је на удару

Аутор:

АТВ

04.03.2026

12:30

Коментари:

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Хрватска припрема нови Закон о угоститељству којим жели сузбити илегално краткорочно издавање смјештаја и појачати надзор над брзо растућим тржиштем приватног смјештаја.

Власти наводе да ће измјене донијети јаснија правила и строже контроле како би се осигурало да сви пружаоци услуга послују у складу са законским оквиром.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Формирана комисија за испитивање стања "Дружбе"

Предложене промјене требало би да пооштре захтјеве за регистрацију и унаприједе инспекцијски надзор, с циљем заштите фер конкуренције и безбједности гостију.

Званичници наглашавају да мјере нису усмјерене против легалних издавалаца смјештаја, већ против оних који послују без одговарајућих дозвола или избјегавају пореске обавезе.

илу-новац-29112025

Економија

Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

Влада наводи да ће нови закон допринијети бољој регулацији туристичког сектора, повећати транспарентност и ускладити праксу Хрватске са европским стандардима, уз задржавање снажне привлачности земље као једне од водећих медитеранских туристичких дестинација, преноси банкар.ме

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

kazne

privatni smještaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозије у Дубајиу

Свијет

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

4 ч

0
Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

Љубав и секс

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

4 ч

0
Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

Сцена

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

4 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Здравље

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

4 ч

0

Више из рубрике

Ацо Ђукановић

Регион

Брат Мила Ђукановића због прегледа морао да напусти притвор

5 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Регион

Регистрован земљотрес у Хрватској

6 ч

0
Пељешки мост

Регион

Појавиле се пукотине на Пељешком мосту, огласиле се ''Хрватске цесте''

7 ч

0
Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

Регион

Пао двојац: Обољелог малољетника присиљавали на просјачење

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner