Logo
Large banner

Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

Аутор:

АТВ

04.03.2026

12:23

Коментари:

0
Експлозије у Дубајиу
Фото: Tanjug/AP

Израелски министар одбране упозорио је у да ће ко год буде изабран да замијени убијеног врховног вођу ајатолаха Алија Хамнеија бити сматран "метом за елиминацију" ако настави политику која пријети Израелу, Сједињеним Државама и регионалним савезницима.

Ова изјава долази у тренутку када иранска Скупштина стручњака почиње да бира насљедника након Хамнеијеве смрти у израелском нападу на почетку рата.

mlada vjencanje pixabay ilustracija

Љубав и секс

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

Израелске снаге су већ циљале локације повезане са иранском клерикалном руководном структуром, што сигнализира да је циљ кампање не само на деградацију војних капацитета већ и на спречавање реконституције режимског руководства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

ajatolah

Мојтаба Хамнеи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

Сцена

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

4 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Здравље

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

4 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

4 ч

0
Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Свијет

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

5 ч

0

Више из рубрике

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Свијет

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

5 ч

0
Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

Свијет

Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

5 ч

0
Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"

Свијет

Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"

5 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Прије ће Кијев остати без новца него Мађарска без нафте

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Министарство спољних послова објавило "семафор": Не идите у ове земље!

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner