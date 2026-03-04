Израел упозорава да ће сљедећи врховни вођа Ирана бити "мета за елиминацију"

Аутор:АТВ
Израелски министар одбране упозорио је у да ће ко год буде изабран да замијени убијеног врховног вођу ајатолаха Алија Хамнеија бити сматран "метом за елиминацију" ако настави политику која пријети Израелу, Сједињеним Државама и регионалним савезницима.
Ова изјава долази у тренутку када иранска Скупштина стручњака почиње да бира насљедника након Хамнеијеве смрти у израелском нападу на почетку рата.
Израелске снаге су већ циљале локације повезане са иранском клерикалном руководном структуром, што сигнализира да је циљ кампање не само на деградацију војних капацитета већ и на спречавање реконституције режимског руководства.
