Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

04.03.2026
12:06
Мајка Милице Тодоровић, Јасмина Тодоровић, неко вријеме се налази у Београду код своје ћерке, како би јој помогла око бебе, али и око кућних послова.
Како сада медији преносе, Јасмина Тодоровић је засукала рукаве, те се дала у велико спремање Миличиног дома.
У малој паузи од спремања, папараци су је ухватили како пуши цигарету на тераси.
Иначе, како је недавно открио отац Милице Тодоровић, Јасмина је морала на хитну операцију и то баш мало пред Миличин порођај, те због тога они нису присуствовали ни слављу поводом рођења Богдана, пише Телеграф.
- Оперисала је слијепо цријево, имала је проблем са слијепим цријевом... Умало да умре... - рекао је Миличин тата.
