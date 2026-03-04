Logo
Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

АТВ

04.03.2026

12:06

ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Мајка Милице Тодоровић, Јасмина Тодоровић, неко вријеме се налази у Београду код своје ћерке, како би јој помогла око бебе, али и око кућних послова.

Како сада медији преносе, Јасмина Тодоровић је засукала рукаве, те се дала у велико спремање Миличиног дома.

Струја

Свијет

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

У малој паузи од спремања, папараци су је ухватили како пуши цигарету на тераси.

Иначе, како је недавно открио отац Милице Тодоровић, Јасмина је морала на хитну операцију и то баш мало пред Миличин порођај, те због тога они нису присуствовали ни слављу поводом рођења Богдана, пише Телеграф.

- Оперисала је слијепо цријево, имала је проблем са слијепим цријевом... Умало да умре... - рекао је Миличин тата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Milica Todorović

Милица Тодоровић дијете

Јасмина Тодоровић

