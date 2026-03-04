Logo
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

Извор:

АТВ

04.03.2026

11:54

Коментари:

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор
Фото: АТВ

Судска полиција ухапсила је Н.Б. (37) из Требиња који се од децембра 2025. године није одазвао у КПЗ Требиње на издржавање казне затвора.

”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Требиње 3. марта су око 15.15 часова уочили и ухапсили Н.Б. у Војвођанској улици у Требињу. Исти дан је предат припадницима КПЗ Требиње на даље поступање”, саопштила је Судска полиција РС.

Додају да је Н.Б. ухапшен по наредби Основног суда Требиње из децембра 2025. године.

Како сазнаје АТВ осуђен је на новчану казну од 2.000 КМ за почињено кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, која је потом преиначена у затворску казну.

хапшење

Sudska policija

Требиње

