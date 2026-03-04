Logo
Large banner

Преокрет: Америчке авионе ипак није оборила кувајтска ПВО

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:51

Коментари:

0
Срушио се амерички авион
Фото: X/Screenshot

Три америчка авиона Ф-15Е Стрике Еагле изнад Кувајта оборена су пријатељском ватром, а најновији детаљи показују да их није оборила кувајтска ПВО.

Како извјештава "Вол Стрит Журнал", до рушења је дошло након што је кувајтски Ф/А-18 Хорнет испалио три ракете у инциденту који је резултирао губитком авиона, али преживљавањем посада.

operacija

Свијет

Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

Према наводима сајта, три авиона Ф-15Е америчког ратног ваздухопловства оборена су изнад Кувајта дјеловањем једног ловца Ф/А-18 Хорнет кувајтске авијације.

Иако се раније спекулисало да је за обарање одговоран земаљски противваздушни систем, до сада доступне информације указују на серију ваздушних окршаја, што се уклапа и у трагове оштећења на једном од оборених авиона. Истовремено се наглашава да овај извјештај тренутно није могуће независно потврдити.

Три извора

Анализа "ВСЖ" позива се на три извора "упозната с почетним извјештајима о инциденту". Наводи се да је у догађају учествовао само један Хорнет, који је лансирао три ракете и оборио сва три Страјк Игла, при чему су посаде успјеле преживјети.

Влада Републике Српске

Република Српска

Погледајте бројке: Министарство објавило водич кроз буџет Српске

Према истом извјештају, до "блу-он-блу" ситуације дошло је у тренутку када је више иранских дронова продирало у кувајтски ваздушни простор, а удар једног од њих у војну базу резултирао је погибијом америчких држављана.

Како је раније детаљно разматрано, могућност да се пријатељски тактички авиони замијене за стварну пријетњу у сложеном и брзо промјењивом обрачуну није без преседана.

Како су пилоти преживјели

Слични случајеви забиљежени су и раније, укључујући два инцидента повезана с Кувајтом.

Ваздушни аспект ове приче посебно је занимљив јер би могао објаснити како су посаде успјеле преживјети обарања. Свједоци су описали како је један Ф-15Е пао у земљу без вертикалних стабилизатора и с моторима у пламену. Иако је ријеч о тешком оштећењу, оно не одговара уобичајеној слици удара већих ракета земља-ваздух, иако се ни та могућност за сада не искључује.

Ацо Ђукановић

Регион

Брат Мила Ђукановића због прегледа морао да напусти притвор

Истовремено, чињеница да су сва три авиона оборена, а да су сви чланови посада преживјели, наводи на закључак да је могло бити ријеч о нападима из задње полусфере уз употребу пројектила мањег експлозивног пуњења.

У том случају, пилоти Ф-15Е не би имали упозорење да су мета све до тренутка детонације ракете. Ипак, постоје и одређене ограде, посебно у сценарију у којем би Хорнет користио свој радар за помоћ при захвату циља пројектилом Сајдвиндер.

С обзиром на то да су кувајтски Хорнети већ били присутни у ваздушном простору и бранили га од дронова, чак ни евентуално озрачавање радарским снопом није искључиво морало указивати посадама да ће ситуација ескалирати у обарање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Kuvajt

Израел Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Муљао са продајом аута и ојадио буџет за 105.000 КМ

Хроника

Муљао са продајом аута и ојадио буџет за 105.000 КМ

59 мин

0
Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара

Хроника

Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ванбрачну супругу вукао за косу и убо је у врат: Ево какву казну је добио

1 ч

0
Стеже се обруч око Локија: Траг води до налогодавца убиства Живка Бакића

Хроника

Стеже се обруч око Локија: Траг води до налогодавца убиства Живка Бакића

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner