Преокрет: Америчке авионе ипак није оборила кувајтска ПВО

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:51
Коментари:0
Три америчка авиона Ф-15Е Стрике Еагле изнад Кувајта оборена су пријатељском ватром, а најновији детаљи показују да их није оборила кувајтска ПВО.
Како извјештава "Вол Стрит Журнал", до рушења је дошло након што је кувајтски Ф/А-18 Хорнет испалио три ракете у инциденту који је резултирао губитком авиона, али преживљавањем посада.
Према наводима сајта, три авиона Ф-15Е америчког ратног ваздухопловства оборена су изнад Кувајта дјеловањем једног ловца Ф/А-18 Хорнет кувајтске авијације.
Иако се раније спекулисало да је за обарање одговоран земаљски противваздушни систем, до сада доступне информације указују на серију ваздушних окршаја, што се уклапа и у трагове оштећења на једном од оборених авиона. Истовремено се наглашава да овај извјештај тренутно није могуће независно потврдити.
Анализа "ВСЖ" позива се на три извора "упозната с почетним извјештајима о инциденту". Наводи се да је у догађају учествовао само један Хорнет, који је лансирао три ракете и оборио сва три Страјк Игла, при чему су посаде успјеле преживјети.
Према истом извјештају, до "блу-он-блу" ситуације дошло је у тренутку када је више иранских дронова продирало у кувајтски ваздушни простор, а удар једног од њих у војну базу резултирао је погибијом америчких држављана.
Како је раније детаљно разматрано, могућност да се пријатељски тактички авиони замијене за стварну пријетњу у сложеном и брзо промјењивом обрачуну није без преседана.
Слични случајеви забиљежени су и раније, укључујући два инцидента повезана с Кувајтом.
Ваздушни аспект ове приче посебно је занимљив јер би могао објаснити како су посаде успјеле преживјети обарања. Свједоци су описали како је један Ф-15Е пао у земљу без вертикалних стабилизатора и с моторима у пламену. Иако је ријеч о тешком оштећењу, оно не одговара уобичајеној слици удара већих ракета земља-ваздух, иако се ни та могућност за сада не искључује.
Истовремено, чињеница да су сва три авиона оборена, а да су сви чланови посада преживјели, наводи на закључак да је могло бити ријеч о нападима из задње полусфере уз употребу пројектила мањег експлозивног пуњења.
У том случају, пилоти Ф-15Е не би имали упозорење да су мета све до тренутка детонације ракете. Ипак, постоје и одређене ограде, посебно у сценарију у којем би Хорнет користио свој радар за помоћ при захвату циља пројектилом Сајдвиндер.
С обзиром на то да су кувајтски Хорнети већ били присутни у ваздушном простору и бранили га од дронова, чак ни евентуално озрачавање радарским снопом није искључиво морало указивати посадама да ће ситуација ескалирати у обарање.
